新埔廠氣爆停工　遠東新：國際專家「最嚴格檢視」再提復工

▲新竹縣新埔鎮遠東新世紀化學纖維工廠鍋爐爆炸。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者廖婕妤／台北報導

遠東新（1402）新埔廠6日凌晨發生嚴重氣爆事件，造成2人死亡19人受傷，遭勞動部職安署勒令停工，公司強調，將全力配合調查，並將委請國際專家以最嚴格的標準針對廠區進行全面檢視，確保相關設施安全運作及改善完畢後，再提出復工申請。

遠東新表示，新埔廠於2／6凌晨2點53分發生氣爆事件，立即通報消防隊進廠協助，火勢於3點半左右撲滅，詳細起火原因尚在調查中。廠房及設備損失尚在估計，公司財產已投保全險，可能獲得保險理賠金額尚未確定。

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遠東新指出，公司協助往生同事家屬辦理治喪事宜，並從優撫卹，對於住院治療的同事，指派同仁全天候協助家屬進行醫療照顧，對於其他受傷同事則給予慰問及照顧，使其早日康復。

遠東新也提到，接獲勞動部職安署來函，新埔化纖廠於114年2月6日發生火災氣爆事件，要求自114年2月6日10時起，新埔化纖廠災害區域（含棉六廠及重九科）相關作業及場所立即停工改善；是否遭裁處罰鍰、裁罰金額都尚未確定。

遠東新強調，公司將深切檢討與改進，全力配合調查，並將委請國際專家以最嚴格的標準針對廠區進行全面檢視，確保相關設施安全運作及改善完畢後，再向勞動部職安署提出復工申請。

遠東新也再次針對本事件造成同事的傷亡及社會大眾的不安，深感抱歉，並由衷感謝新竹縣消防局等單位全力動員，在最短時間內完成救災。