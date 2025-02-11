DeepSeek助攻！蔡力行：聯發科兩邊通吃　天璣9400＋GB10搶市

▲聯發科執行長蔡力行於7日法說開門見山直言，DeepSeek對AI市場將帶來正面影響，公司更是直接受惠者。（圖／鏡週刊）

圖、文／鏡週刊

中國新創DeepSeek挾著開源暨低成本之態來勢洶洶，在AI圈掀起漣漪不斷， IC設計大廠聯發科7日法說會上，執行長蔡力行也直接開門見山提及DeepSeek帶來的影響。

蔡力行以相當樂觀且正面的口吻告訴法人，DeepSeek-R1（簡稱DS-R1）的問世，代表AI大腦的語言模型正走向開放，連Meta原本就開源的LLaMA模型也會同步帶動滿足不同的AI應用，而聯發科在雲端與邊端AI都有著墨，可望成為這波浪潮下的受惠贏家。

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「我們認為，DeepSeek R1對產業的影響相當正面，未來語言模型將持續走向開源，可望加速滿足不同的AI需求。」此次聯發科線上法說，當輪到蔡力行談到第一季營運展望時，他不等法人提問，直接開門見山的樂觀預言。

據了解，過去生成AI所需的大語言模型，或得大量採用的兩大開源模型為法國的BLOOM及Meta推出的Llama，至今不但持續滿足商業應用及研究單位的需求，也讓業者擁有模型的自主權，並享有部署在地端或雲端上的彈性。

隨著DeepSeek以開源且更低成本的姿態再掀火花，蔡力行表示，這會持續推動AI的普及，「不只邊緣裝置能被滿足；連建置數據中心的雲端業者在算力成本的控制也是好事。」他樂觀看待此一發展。

接著蔡力行指出，聯發科從手機開始就佈局邊緣AI，如今更可以藉著DeepSeek小語言模型發揮更好的效益，他更以天璣9400的AI運算作為舉例，指出9400內所導入的NPU890處理器，完全有能力支援70億到130億參數的語言模型，但透過DeepSeek-R1的蒸餾能力，還可讓推論能力提升5倍左右。

蔡力行也指出，中國AI智慧型手機已成為消費者的前三大需求，天璣9400旗艦晶片已獲OPPO和Vivo採用，顯示公司推出的AI手機獲得認可，今年也將會有更多採用天璣9400和9300系列產品的手機陸續上市，而DeepSeek的出現，將加速滿足中國AI手機滲透，更讓公司看好這塊業務的成長。

聯發科在AI應用也從手機轉擴展到PC，蔡力行也舉出年初與輝達（nVidia）合作的超級電腦AI晶片GB10，表示GB10其實也能導入DeepSeek來處理高達2,000億參數的運算，由於GB10是導入輝達號稱最小個人化的AI超級電腦—Project Digits，鎖定的是研究人員、小型公司和大學等「小資族」，DeepSeek的出現，等同讓這些使用者多了一個離線且成本優化的新選擇。



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