朝和生醫加入愛爾麗號召打詐隊！強化短影音、防詐講座　齊力防詐教育「守護全民財產」

▲愛爾麗國際醫療集團董事長常如山號召民間企業共同投入資源，攜手宣導防詐觀念。

圖、文／愛爾麗提供

詐騙案件日益猖獗，受害者人數與財產損失不斷攀升，引發各界關注。愛爾麗國際醫療集團董事長常如山號召民間企業共同投入資源，攜手宣導防詐觀念，成立「民間國家隊」強化社會防詐網絡。受此啟發，朝和生醫也決定加入打詐行列，積極推動防詐教育，期望透過企業力量提升全民防詐意識。

朝和生醫專注於醫藥保健領域，開發高品質保健食品與生技產品，以科學實證為基礎，致力於提升國人健康素養。秉持「科技創新、專業品質、健康守護」的理念，公司不僅追求產品卓越，也關注社會議題，積極推動健康生活與反詐教育。

朝和生醫總經理張碩文指出，社會上對詐騙受害者常存有「貪心才會受騙」的誤解，使得許多人不敢求助，甚至走上絕路。他強調，家庭關懷是防詐關鍵，子女應多關心長輩的生活與交友狀況，避免他們因孤獨或缺乏資訊而落入詐騙圈套。

張碩文也分享自身經歷，他的父親曾接到詐騙電話，對方要求他操作ATM轉帳，幸好機警詢問「你是哪個單位的？」讓詐騙分子倉皇掛斷電話。他也提到同事加入投資群組，遭到詐騙集團設計好的角色話術欺騙，最終投入大筆資金卻發現無法贖回，報警後雖然逮捕嫌犯，但損失難以挽回。

在保健食品產業中，詐騙手法亦層出不窮。張碩文指出，假冒品牌的釣魚網站，以低價優惠吸引消費者，竊取帳號與密碼，由於單筆金額較低，許多受害者選擇不報案，讓此類詐騙更為猖獗。

為強化防詐宣導，朝和生醫未來將拍攝短影音，透過社群平台向年輕族群傳遞防詐觀念。「你要防止被詐騙，就要先了解詐騙手法！」張碩文強調，資訊落差是詐騙集團得逞的主因，企業應投入更多資源，協助提升全民識詐能力。此外，公司也將走入校園，舉辦防詐講座，讓學生掌握最新詐騙趨勢。

最後，張碩文呼籲，許多人被騙的關鍵在於資訊不對等，詐騙手法不斷推陳出新，讓人難以察覺，因此防詐意識的普及刻不容緩。