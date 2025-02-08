遠東新10年5重大職災　洪申翰：工安紀錄前科累累、非偶然意外風險

▲勞動部長洪申翰、職安署長鄒子廉前往探視遠東化纖廠職災勞工、慰問傷者家屬。（圖／勞動部提供）



記者廖婕妤／台北報導

遠東新（1402）新埔化纖總廠6日發生氣爆，造成2人死亡19人受傷，職安署已依法將其勒令停工，勞動部長洪申翰及職安署長鄒子廉今（8）日前往新竹探視傷者及其家屬，洪申翰指出，該廠過去10年已被勞檢149次、開罰43次、發生過5次重大職災、累積6人死亡，工安紀錄前科累累，不是局部或偶然的意外風險，這樣的悲劇不應再發生。

根據勞動部資料顯示，遠東新化纖總廠自2015年起，共被勞檢149次、開罰43次、罰緩881萬元；其中，2015年、2016年、2017年、2020年都有發生過重大職災，各造成1人死亡，連同本月6日事故，已是10年來第5件重大職災，累計6人死亡。

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洪申翰表示，最讓人難以接受的，是過去10年來，這個廠家已被勞檢了149次，罰了43次，發生過多次大火，5次重大職災，加上這次，已累積了6位勞工死亡；洪申翰說，「很明顯，這個廠商的工安紀錄，是前科累累，並不是局部或偶然的意外風險。」

洪申翰提到，傷亡者有家庭，有小孩，有長輩，一位作為家庭支柱的勞工傷亡，很可能成為一整個家庭，難以為繼的悲劇。

洪申翰指出，還在加護病房外心急如焚的家屬，當著他的面流著眼淚告訴他，「這個廠過去工安火災已經很多次，真的希望，以後不要再有勞工在這個工廠受害了。」

洪申翰回應家屬，勞動部絕對會盡一切的力量，來協助傷亡者及家屬，包含協助要求雇主補償，以及後續的生活重建、職能復健與復工等等。

至於針對被勒令停工的廠家，勞動部也會嚴格要求，必須有系統性針對潛在風險全面改善，才有機會得以復工。洪申翰再次強調，這樣的悲劇，真的不應該發生。