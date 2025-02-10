快訊／台積電跌10元至1115　台股下跌逾170點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面下跌，台股今（10日）以23421.77點開出，指數下跌56.5點，跌幅0.24％。不過受到美國總統川普關稅戰再次出手影響，台積電（2330）早盤下跌10元至1115元，指數下跌逾170點回測23300點整數關卡。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電以平盤1125元開出，隨後跌10元至1115元；鴻海（2317）下跌2元至176元；聯發科（2454）下跌20元至1505元；廣達（2382）上漲1.5元來到253.5元；長榮（2603）上漲1元至207元。

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台積電在台北時間2月12日首次在美國召開董事會，投資人同步注意當季盈餘分配政策是否會出現重大調整，另在川普祭出晶片管制措施下，台積電在美投資布局也受市場關注。台積電在台北時間2月12日首次在美國召開董事會，投資人同步注意當季盈餘分配政策是否會出現重大調整，另在川普祭出晶片管制措施下，台積電在美投資布局也受市場關注。



美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌444.23點或0.99％，收在44303.4點；標準普爾500指數下跌57.58點或0.95％，收6025.99點；那斯達克指數下跌268.59點或1.36％，收在19523.4點；費城半導體指數下跌83.25點或1.63％，收5009.34點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 44303.4 ▼444.23 ▼0.99% S&P500 6025.99 ▼57.58 ▼0.95% NASDAQ 19523.4 ▼268.59 ▼1.36% 費城半導體指數 5009.34 ▼83.25 ▼1.63%

資料來源：證交所