寒假春節旅遊旺　星宇、台灣虎航1月營收寫單月新高

▲星宇航空A350-900。（圖／星宇航空提供）

記者廖婕妤／台北報導

台灣虎航（6757）、星宇航空（2646）今公告1月營收，受惠春節連假與寒假旺季，台灣虎航單月營收年增逾3成、星宇航空年增逾7成，兩者都創下單月歷史新高。

星宇航空（2646）1月合併營收為42.38億元，月增20%、年增71%，再創單月歷史新高。其中，受惠春節連假與寒假旺季，出國旅遊需求強勁帶動票價與載客率同步提升，1月客運營收37.84億元，月增25%、年增70%；貨運市場受連續假期影響，整體需求放緩，艙位使用率下降，1月貨運營收為2.92億元，年增101%。

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星宇航空表示，公司積極拓展東北亞市場，將於4月18日正式開航台北–神戶每周3班、台中–神戶航線每周7班，目前已開放銷售，將可迎接日本大阪萬博大量的旅運需求，同時提供旅客前往關西地區的全新航點選擇。

北美方面，繼洛杉磯航線自去年12月增為每周10班後，西雅圖航線亦將自3月1日起增為每日1班，進一步滿足旅客需求並強化北美轉機市場競爭力。此外，星宇航空持續優化東南亞航線，曼谷早班機 JX741／JX742 將放大機型改以A350執飛，為旅客帶來更舒適的搭乘體驗。

貨運服務方面，星宇航空繼去年底為台灣首家獲國際航空運輸協會（IATA）獨立驗證卓越中心（CEIV）頒發CEIV Lithium Batteries鋰電池運輸認證，近日再取得CEIV Pharma醫藥冷鏈運輸及CEIV Fresh生鮮貨物運輸雙認證，成為國內首家同時擁有三項IATA CEIV認證的航空公司，鞏固在特殊貨物運輸的領先地位，未來將持續把關並優化作業，提供高效專業的貨運服務。

▲台灣虎航。（圖／記者蔡玟君攝）

台灣虎航（6757）1月合併營收為16.92億元，年增31.2%，創下歷史單月新高，主要因1月適逢寒假與農曆春節9天連假，國人旅運於農曆春節期間及其前後均達高峰。

台灣虎航表示，今年下半年預計將迎接2架A320neo新型客機，持續將機隊進行汰舊換新，並透過延長6架租約飛機，靈活應變全球飛機製造商延遲交付影響。

法人預估台灣虎航在Q4油價相對疲軟，客運需求持續強勁下，2024全年獲利成長超越2023年可期，農曆春節期間創下好成績，接下來的雪季及賞櫻旺季，市場普遍看好2025年客運收益。