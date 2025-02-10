屏東外配熟女「不好意思」借車位　驚喜刮中100萬

▲刮刮樂示意照，非指中獎當事人。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

2000萬元刮刮樂開出百萬元獎的消息頻傳，屏東縣、南投縣都有幸運兒得獎消息。台彩指出，屏東「金旺彩券行」中獎人是一名外配熟女，因為向彩券行借車位，不好意思之下買2000元刮刮樂讓店家做業績，想不到幸運刮中百萬元，獎金可幫需要貨車做生意的女兒解燃眉之急。

屏東縣恆春鎮城北里中正路101號1樓的金旺彩券行代理人尤小姐指出，這名外配熟女在中獎當天上班期間突然覺得身體不適就跟公司請假看醫生，沒想到醫院掛號都額滿，只好回家休息順路到藥局買藥，藥局門口找不到停車位便將車子臨停在旁邊彩券行門口。

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尤小姐表示，一直到離開時，這名外配熟女感到不好意思影響人家做生意，進店打個招呼順手買了一張2,000元的刮刮樂，沒想到幸運刮出100萬，中獎人開心又興奮向店員說：「早上女兒才在煩惱工作需要一台貨車，想不到竟然因為自己借用彩券行門口停車幸運刮中100萬，買車基金沒問題了！」

另外，南投縣埔里鎮杷城里中正路212之8號1樓「珍鑽彩券行」也有男子刮出大獎。

據珍鑽彩券行代理人徐先生表示，每年2000元面額刮刮樂上市後，許多客人都會固定到店指定要買一整本想要拚得大獎，今年就有一名男熟客表示店員長得很有福氣，一拿到熱騰騰的「2000萬超級紅包」就決定在店裡面直接刮開幸運刮中10萬元，熟客中獎後還帶著親戚也來買了一本2000萬超級紅包，隔天到店兌獎時發現竟然其中一張刮中100萬元，興奮得馬上請代理人陪同至農會兌領獎，抱回現金。

台彩統計，春節刮刮樂「2000萬超級紅包」有1200個百萬大獎，至今已開出389個，逾半尚未開出；另最大獎2000萬元有10組，目前也只有開出5組，剛好一半。