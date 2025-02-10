ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

浪凡網路科技2025年開門紅　1月營收刷3億元新高

▲浪直播 。（圖／資料照）

▲浪直播 。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

浪凡網路科技股份有限公司（股票代碼：6165，以下簡稱「浪凡」） 今日公布2025年1月營收，再傳捷報！1月營收突破3億元，相較2024年同期2.7億元，年增逾10%，與2023年同期2.2億元相比，更是大幅成長超過34%。

此亮眼成績不僅創下浪凡單月營收歷史新高，更屢創歷史新高，顯示公司多元化營運策略發揮顯著效益；加上一月適逢九天農曆春節假期，用戶在線時間長與消費力提升，加上直播、遊戲陪玩市場需求強勁，帶動整體業績突破新高峰。法人分析指出，浪凡透過已成功建立穩健的營收模式，並在數位娛樂產業持續深化市場布局。

浪凡近年來積極拓展事業版圖，深耕直播產業有成，營運表現穩健成長；集團旗下核心事業體「浪直播」、「暴龍PLAYONE遊戲陪玩」，持續調整市場策略，成功整頓網紅市場，以台灣直播產業領導者之姿持續擴張。

[廣告]請繼續往下閱讀...

浪凡網路科技董事長王冠中表示：「浪凡自成立以來，致力打造一個優質的直播平台，我們不走短線操作的模式，而是以長遠的眼光，深耕內容、技術和社群經營。2025年第一個月，我們便創下營收新高，這歸功於團隊的努力以及多元策略的成功。特別值得一提的是，一月適逢農曆春節，直播產業也迎來旺季，許多使用者習慣在過年期間透過直播平台與親友互動、娛樂，這也為我們的營收成長注入了一股強勁的動能。 未來，我們將持續深耕各項業務，為股東創造更大的價值。」

法人機構普遍看好2025年第一季表現，認為春節流量紅利與多元業務布局，將為全年業績開出強勁的第一步，全年表現將展現強勁的成長動能。浪凡在直播、遊戲、醫美等多元市場的成功整合，未來營運成長可期。浪凡網路科技表示，隨著數位娛樂產業的快速變遷，集團將持續提升技術與內容創新，確保在競爭激烈的市場中持續領跑，為投資人與市場帶來更強勁的成長動能。

關鍵字： 科技營收直播遊戲數位

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【沒有魚可以在我手上餓S】妹妹霸氣挖一大匙飼料往魚嘴裡放XD

推薦閱讀

快訊／台積電元月營收開獎！　首認地震損失逾53億

快訊／台積電元月營收開獎！　首認地震損失逾53億

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（10）日公佈 2025 年 1 月營收報告。台積電2025 年 1 月合併營收約為新台幣 2932 億 8800 萬元，較上月增加了 5.4%，較去年同期增加了 35.9%。

2025-02-10 13:44
寒假春節旅遊旺　星宇、台灣虎航1月營收寫單月新高

寒假春節旅遊旺　星宇、台灣虎航1月營收寫單月新高

台灣虎航（6757）、星宇航空（2646）今公告1月營收，受惠春節連假與寒假旺季，台灣虎航單月營收年增逾3成、星宇航空年增逾7成，兩者都創下單月歷史新高。

2025-02-10 14:38
漢來美食1月營收年增4成「寫單月新高」　全年拚展店12家

漢來美食1月營收年增4成「寫單月新高」　全年拚展店12家

漢來美食（1268）公告1月營收，受惠春節9天連假聚餐需求高，單月合併營收為7.82億元，月增36.3%、年增40.73%，單月業績再創歷史新高。展望今年，預計全台將展店12家，屆時全台總店數會增加到60家。

2025-02-10 14:14
台積電赴美開董事會　陸行之：技術入股英特爾換免死金牌對股東最好

台積電赴美開董事會　陸行之：技術入股英特爾換免死金牌對股東最好

知名半導體分析師陸行之今日發文表示，台積電要赴美開董事會，不知道是什麼概念，甚至傳出要技術轉移英特爾來換免死金牌，但他認為，目前技術入股對台積電現有股東最好，但期待這些不要全部發生。

2025-02-10 10:40
川普關稅成利多！大成鋼亮燈爆量　中鋼勁揚逾2%

川普關稅成利多！大成鋼亮燈爆量　中鋼勁揚逾2%

美國總統川普擬對進口到美國的所有鋼鐵、鋁製品加徵25%關稅，市場解讀改善2025鋼鐵產業市況，激勵今（10）日鋼鐵股漲勢，大成鋼（2027）、聚亨（2022）、新鋼（2032）、海光（2038）、燁興（2007）、第一銅（2009）等6檔強勢鎖定漲停，中鋼（2002）勁揚逾2%，股市專家指出，洛杉磯大火、俄烏戰爭可能停火，將帶來重建商機，加上2028年奧運建設商機等題材助攻，類股挾有利因素強彈。

2025-02-10 11:28
曾文水庫「枯水期滿庫」破紀錄　經部宣告一期稻作供水沒問題

曾文水庫「枯水期滿庫」破紀錄　經部宣告一期稻作供水沒問題

經濟部今（10）日指出，台灣最大容量的曾文水庫，不僅在枯水期破紀錄仍滿庫，而且已滿水位超過半年了。

2025-02-10 11:03
台銀黃金存摺刷3051元天價　10公克抱1年賺逾萬元

台銀黃金存摺刷3051元天價　10公克抱1年賺逾萬元

受到美國總統川普關稅戰與宣誓壓低公債殖利率、中國人民銀行（市場戲稱央媽）連續3個月增加黃金儲備等利多消息影響，國際金價持續走揚，台銀黃金存摺今（10）日上午10點半賣出報價來到每公克3051元，再刷歷史新高，去年砸約2萬元買進10公克黃金存摺，若抱到今天高點賣出，估可賺逾萬元。

2025-02-10 11:19
川普擬對台晶片課100％關稅　經部次長江文若11日赴美溝通

川普擬對台晶片課100％關稅　經部次長江文若11日赴美溝通

美國總統川普關稅戰不斷出手，傳出將對台灣晶片課徵關稅，經濟部長郭智輝日前表示，將派新任次長江文若及產發署副署長陳佩利赴華府與川普團隊溝通，根據規劃，將於11日啟程，希望能有好結果。

2025-02-10 10:43
為閃禁運令　台積電美國廠可能再擴大規模

為閃禁運令　台積電美國廠可能再擴大規模

近期中系IC設計業者接到台積電通知，自1月31日起，16奈米及以下製程相關產品若未經BIS（美國商務部工業安全局）白名單中的第三方封裝廠進行封裝，且台積電也未接獲封裝廠認證的簽署副本，將會暫停出貨，藉此確保符合國際規範。

2025-02-10 10:36
貨櫃船公司1月營收年增率超高　主因去年1月實收運價被長約價壓低

貨櫃船公司1月營收年增率超高　主因去年1月實收運價被長約價壓低

貨櫃三雄今年1月營收都已公布，長榮(2603)年增49.01%、萬海(2615)年增58.5%、陽明海運(2609)年增25.69%，年增率都相當高，超大型攬貨公司負責人指出，以美西線來說，今年1月現貨市場運價與去年相當，每大箱(20呎櫃)都在4千美元上下，但去年1月長約價是前年5月生效的，合約上沒有列可加收旺季附加費的條款，與今年價差就有上千美元，而且船公司近一年透過長約價與現貨價配比方式，進一步拉高了實收運價。

2025-02-10 17:18

讀者迴響

熱門新聞

大樂透「頭獎2.8億」開獎了

賓果財富密碼瘋傳！數學老師實測結果出爐

黃金狂飆屢創新高漲不停！　高盛示警「1原因」金價恐下跌

快訊／台積電元月營收開獎！　首認地震損失逾53億

史上最大股災在今年！《富爸爸》示警百萬人失業　AI才是真學位

打詐！國泰世華銀金融卡約定轉帳對半砍剩10組　3／29起生效

台股ETF 下周起迎2月除息大秀！　3檔配息「掛零」

2大利多促屋主惜售　淡水房仲：新市鎮待售量持續下降　　

川普關稅成利多！大成鋼亮燈爆量　中鋼勁揚逾2%

台銀黃金存摺刷3051元天價　10公克抱1年賺逾萬元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

【餅乾自由】挑戰娃娃機 90個餅乾一次到手！

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366