浪凡網路科技2025年開門紅　1月營收刷3億元新高

▲浪直播 。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

浪凡網路科技股份有限公司（股票代碼：6165，以下簡稱「浪凡」） 今日公布2025年1月營收，再傳捷報！1月營收突破3億元，相較2024年同期2.7億元，年增逾10%，與2023年同期2.2億元相比，更是大幅成長超過34%。

此亮眼成績不僅創下浪凡單月營收歷史新高，更屢創歷史新高，顯示公司多元化營運策略發揮顯著效益；加上一月適逢九天農曆春節假期，用戶在線時間長與消費力提升，加上直播、遊戲陪玩市場需求強勁，帶動整體業績突破新高峰。法人分析指出，浪凡透過已成功建立穩健的營收模式，並在數位娛樂產業持續深化市場布局。



浪凡近年來積極拓展事業版圖，深耕直播產業有成，營運表現穩健成長；集團旗下核心事業體「浪直播」、「暴龍PLAYONE遊戲陪玩」，持續調整市場策略，成功整頓網紅市場，以台灣直播產業領導者之姿持續擴張。

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浪凡網路科技董事長王冠中表示：「浪凡自成立以來，致力打造一個優質的直播平台，我們不走短線操作的模式，而是以長遠的眼光，深耕內容、技術和社群經營。2025年第一個月，我們便創下營收新高，這歸功於團隊的努力以及多元策略的成功。特別值得一提的是，一月適逢農曆春節，直播產業也迎來旺季，許多使用者習慣在過年期間透過直播平台與親友互動、娛樂，這也為我們的營收成長注入了一股強勁的動能。 未來，我們將持續深耕各項業務，為股東創造更大的價值。」

法人機構普遍看好2025年第一季表現，認為春節流量紅利與多元業務布局，將為全年業績開出強勁的第一步，全年表現將展現強勁的成長動能。浪凡在直播、遊戲、醫美等多元市場的成功整合，未來營運成長可期。浪凡網路科技表示，隨著數位娛樂產業的快速變遷，集團將持續提升技術與內容創新，確保在競爭激烈的市場中持續領跑，為投資人與市場帶來更強勁的成長動能。