1月散裝船現貨運價低　裕民現貨船多營收負成長、後續有望翻轉

▲1月海岬型船現貨運價跌幅深，裕民營收出現負成長。(圖／裕民提供)

記者張佩芬／台北報導

裕民(2606)是國內擁有最多海岬型船的公司，且多數放在現貨市場營運，今年1月散裝船運價低迷，其中海岬型船運價跌幅最深，1月上市櫃散裝船公司多數營收都有成長，裕民營收卻年減19.04%，法人指出，待市場運價回升的時候，裕民營收就有可能年增率高過同業。

第一季原本是散裝船運淡季，去年因為巴西雨季少雨，礦場出貨量高，使得運價一直位在高檔，去年1月5日現貨市場日租最高達31,497美元，1月17日最低也有14,375美元，而今年1月13日，運價最高13,391美元，1月30日最低僅有6977美元，和去年相比都是倍數以上價差。

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裕民船隻近七成在現貨市場，因此1月營收出現負成長，不過在現貨市場運價高漲時，簽長約的船隻運價會被綁住，裕民營收卻可大幅加高，而根據法人統計，過去4年春節前後BDI漲幅在85-202%之間。

昨(10)晚波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)收在809點，小跌6點，海岬型船現貨市場平均日租6716美元，下跌248美元，巴拿馬型船日租9248美元，下跌70美元，超輕便型船日租8770美元，上漲217美元，輕便型船7343美元，上漲179美元。

四型船當中，最大的海岬型船日租最低，但該型船運價一向大起大落，漲的時候也會漲很快，去年海岬型船平均日租年增38%、巴拿馬型船年增10%、超輕便型船年增27%、輕便型年增22%。裕民除輕便型船，另三型船都擁有。