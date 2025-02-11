DeepSeek震撼！　老謝：黃仁勳的角色備受矚目

▲DeepSeek橫空出世。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

中國人工智慧新創公司DeepSeek橫空出世，財信傳媒集團董事長謝金河今（11）日在臉書上發文指出，DeepSeek突襲其實是一場AI的戰爭，也讓美國總統川普見識到擋在他前面，讓美國再偉大的最大挑戰就是中國，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳未來角色也將備受矚目。

以下是謝金河臉書內容：

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DeepSeek突襲，其實是一場AI的戰爭！

今天鏡週刊登出柯文哲手機通話解密，令人大開眼界，原來國內的政治人物都和北京有往來，甚至受控。現在回想元月廿日川普就職大典，到27日的DeepSeek突擊，其實背後也是一場沒有煙硝味的戰爭。

場景從川普的就職大典來看，川普邀請ARM的孫正義，甲骨文的艾利森及Open AI的Sam Altman共同宣布發起Stargate計劃，最終要籌集5000億美元資金共同打造AI新藍圖，這是川普最重要的起手勢。

但眼尖的人都發現，川普在這場AI盛會上獨缺黃仁勳！過去幾年，黃仁勳都是AI領域大放光芒的大人物，川普發表新的AI戰略，黃仁勳缺席，這是一個不尋常的訊號。然後大家發現這一天黃仁勳在中國。

元月廿日這一天，川普在白宮就職，李強也在國務院召開科技會議，梁文鋒是在場核心人士，也就是說，DeepSeek的戰略，戰術已經成形，北京當局可能在第一時間告訴黃仁勳DeepSeek的策略，黃仁勳回到美國，率先站出來砲打拜登的晶片三級管制，相當程度傳達了北京的想法。

到了27日，DeepSeek橫空出世，這個開放系統，低成本的模型讓全世界大吃一驚，DeepSeek對外宣示只花了560萬美元，對比Stargate的5000億美元，立即讓人想到這是平民和貴族的戰爭。

當天Ai產業鏈股價全都重挫，輝達首當其衝，股價大跌16.89%，市值蒸發5890億美元，台積電ADR也跌13%以上，全球AI相關個股，股價都重挫，意氣風發的川普有如被澆了一身冷水。

相反的是中國士氣大振，資本市場的科技股紛紛大漲，從寒武紀，金山軟件，金山雲，小米，阿里巴巴，中微，中芯國際等，股價紛紛大漲。同時中國年輕一代的創新者都得到表揚肯定，梁文鋒也成為國家級保護人物。中國這個突擊，算是非常成功。

現在全世界從驚嚇中慢慢瞭解真相，最近Amazon宣布1000億美元的資本支出，全5大科技公司資本支出超過3000億美元，看起來美國依然穩健走自己的路！

這場DeepSeek突擊，也讓川普見識到擋在他前面，讓美國再偉大的最大挑戰就是中國！黃仁勳未來角色也將備受矚目！

