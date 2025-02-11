宣德新廠產能到位助攻　董座：今年目標雙位數成長

▲宣德經營團隊，圖右二為董事長蔡鎮隆。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

連接器廠宣德科技（5457）董事長蔡鎮隆今日表示，去年營收創下歷史新高之後，再加入雲端家用 AI 鏡頭組裝、工控新產品等三項利基型產品帶動，今年營運與獲利動能可望朝高峰邁進。

宣德2024 全年營收 226.2 億元，年增 35.6%，創下歷史新高，累計前三季獲利 1.67 元。隨著宣德新產能逐步到位，宣德預期，2025年營運目標至少成長雙位數，而 1 月雖適逢農曆年假，營收仍來到 18.97億元，年增 21.98%，創單月同期歷史新高。

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宣德董事長蔡鎮隆表示，今年開始公司大幅邁步向前，除三項新利基產品之外，美國大型客戶包含手機、耳機等所有產品均改為 TYPE C，宣德滲透率再度提升。此外，美國太空運輸公司需求量持續成長、東南亞電信新增網通客戶、電動腳踏車恢復成長及與新客戶之合作，均為往後營收成長提供動能。至於傳統美系手機客戶，雖將如期推出新產品，但出貨趨於穩定，因此公司若要繼續追求成長，仍須仰賴前開所述新客戶及利基型產品。

宣德進行供應鏈分散管理的國際布局已久，越南廠成功試產電腦周邊產品，新增策略企業等級影音聲學產品，預估越南、墨西哥新廠將可以貢獻 40 億以上的年產值。公司指出，墨西哥新廠主要出貨車用模組產品，美系與非美系客戶均有，至於是否出貨給美國，則由客戶自行出貨調配，目前川普宣示加徵關稅之措施宣德不受影響，且單月貢獻營收數字仍逐步遞增。

目前集團含子公司在全球管理共六地、11 個廠區，可搭配國際客戶出貨規劃。墨西哥及越南新廠將伴隨營運漸上軌道，可望提升各產線稼動率，可期成為公司成長壯大之新動能。

根據宣德公布資料，2024 年公司各項營收占比，分別為連接器相關佔43%、射出成形模型30.5%、組裝貼合19.1%、其他占7.4%。同時，為提升公司治理，宣德近期成立風險管理委員會、永續發展委員會，由獨立董事強化治理。