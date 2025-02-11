船租下跌舊船拆解市場變活絡　貨櫃船租價走勢要到4月才明朗

▲貨櫃船租價是否下修看4月。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

近期因為多型船租船市場租價暴跌，舊船拆解市場突然因而變得活絡，不過貨櫃船租價尚未見到下修，船舶仲介商指出，貨櫃船租約多數是4月到期，紅海危機是否真的解除屆時可能已經明朗化，如果紅海能恢復正常通行，船隻免繞好望角會釋出約一成運力，加上新造船持續交船，租船市場租價就會下修。

仲介商分析，貨櫃船公司開新航線都會選在4、5月，迎接第二季末與第三季市場旺季，因此租約多數簽到4月，4月前會決定是否續租，農曆春節前後則是交易淡季，3月開始會逐漸明朗化，租價是否下修也才能看出。

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貨櫃船公司在新造船艘數還不足以開一條新航線時，會選擇將手上船隻短租出去，萬海航運這幾年新造船多，短租出去的船也多；德翔海運利用手上資金新造的8艘7千箱（20呎櫃）貨櫃船，目前已交6艘，其中兩艘以3年租約租給新加坡太平船務，另有1艘短租給馬士基，租期55-70天，1艘與阿聯酋航運5千箱貨櫃船互換使用，阿航補給德翔差價，德翔則將換來的船隻放在中東線，另兩艘分別放在印度與澳洲航線，建造中的兩艘明年才會交船，估計屆時才會決定是否新開中長程航線。

營運規模超大的貨櫃船公司，如果市場因為川普關稅政策與紅海危機解除開始轉壞，手上租約到期的船隻就不會續租，僅使用自己訂造的新船，租船市場生意變差，老舊船舶就會考慮賣廢鐵拆解。

不過業界擔心因為川普的關稅戰略，廉價的中國鋼鐵可能湧入美國以外市場，削減拆船業回收獲利率。

近期因為多型船日租下跌，散裝船、油輪、液化天然氣運輸船和老客輪等陸續抵達印度次大陸的回收場，近幾天，根據全球最大的報廢船舶現金買家GMS發佈的統計數據，回收價格下降，孟加拉貨櫃船的參考價為每噸475美元，油輪為465美元，散裝船為445美元。

國內貨櫃船公司高階指出，去年年底貨櫃船賣廢鐵的價格，每噸有550-575美元。