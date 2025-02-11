連續25年上榜　聯邦快遞再度獲《財富》雜誌評為全球最受讚賞公司

▲聯邦快遞集團被《財富》雜誌評為「全球最受讚賞公司 」。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

在《財富》雜誌近期發布的「全球最受讚賞公司」年度報告中，聯邦快遞集團位列「全球最受讚賞公司 」榜單第20名。這是聯邦快遞連續第25年躋身《財富》雜誌權威榜單前20，並連任 「全球最受讚賞公司」總榜中排名最高的物流企業。

聯邦快遞集團總裁兼首席執行官芮思博（Raj Subramaniam）表示：“對於聯邦快遞團隊取得的這一成就，我感到無比自豪。這彰顯了聯邦快遞全球50多萬員工堅定不移的奉獻精神。他們致力於遞送無與倫比的服務體驗和創新的技術解決方案，從而為每個人打造更智能的供應鏈。”

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《財富》雜誌「全球最受讚賞公司」榜單是企業聲譽方面的權威成績單。本年度調查對企業的投資價值、管理和產品質量、社會責任、吸引人才的能力等9項標準進行評估。自1997年以來，《財富》雜誌致力於尋找、選拔和評定全球最受讚賞的公司，並發掘其在行業中享譽盛名的商業實踐。

本次企業聲譽調查由《財富》雜誌攜手Korn Ferry合作開展。雙方首先選出了大約1500家候選公司，包括1000家營業收入排名最高的美國公司，以及《財富》世界500強數據庫中營業收入達到或超過100億美元的非美國公司。隨後，他們從每個行業中篩選出營業收入最高的公司，最終共有來自30個國家的650家公司入圍。得分最高的公司都來自於這650家公司，參與投票的高管也都來自這些企業。

為選出51個行業中最受尊敬的公司，Korn Ferry要求高管、董事和分析師按照投資價值、管理和產品質量、社會責任、吸引人才的能力等9項標準，對其所處行業的入圍企業進行評分。上榜公司總分必須在行業調查中排名前50%。