抱6天一張賺21.5萬！AI股緯穎被盯上　並列35檔上市櫃注意股

▲緯穎。（圖／資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
高價AI股緯穎（6669）近期股價看俏，今（11）日遭證交所公告近6個營業日收盤價價差達215元，且當日收盤價為最近6個營業日收盤價最高，換算買一張抱6天賺逾21.5萬元，並列上市櫃公司35檔注意股。
緯穎今日以每股2225元作收，單日上漲50元或2.3%，成交量1814張。證交所指出，緯穎目前本益比來到21.49倍，在股價飆高下列為注意股，提醒投資人留意。
除了緯穎之外，其餘13檔上市注意股包括：六方科元大46購01（064697）、為升（2231）、華經（2468）、零壹（3029）、貿聯-KY（3665）、國精化（4722）、眾達-KY（4977）、訊連（5203）、飛捷（6206）、和椿（6215）、光聖（6442）、康霈*（6919）、越南控-DR（9110）。
另外，櫃買中心公告21檔注意股包括：富喬（1815）、寶德（3349）、上詮（3363）、三一東林（3609）、樂威科-KY（4154）、聯光通（4903）、新盛力（4931）、辣椒（4946）、IET-KY（4971）、IET二KY（49712）、環宇-KY（4991）、宜鼎（5289）、亞矽（6113）、訊達（6140）、驊宏資（6148）、竹陞科技（6739）、元太（8069）、擎亞（8096）、新漢（8234）、大國鋼（8415）、有益（9962）
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