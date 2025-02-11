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中華精測Q4營收、獲利同創單季新高　2024全年EPS 15.55元　

▲▼中華精測，總經理黃水可 。（圖／記者周康玉攝）

▲中華精測總經理黃水可 。（圖／資料照）

記者高兆麟／綜合報導

中華精測董事會今（11）日通過 2024 年第四季營運成果報告;第四季營收、獲利同步改寫單季歷史新高，受惠於產品組合優化、營運費用控管有成，單季獲利季增2倍、年增17倍，全年稅後每股盈餘15.55元。

中華精測2024年第四季受惠於產業復甦，超高速運算 (HPC) 測試板及手機應用處理器 (AP) 探針卡訂單暢旺帶動，單季合併營收12.89億元，較前一季成長41%、較前一年度同期成長67%；全年合併營收36.05億元，年增25％；單季毛利率55.7%，較前一季增加2.7個百分點、較前一年度同期增加5.9個百分點 ; 單季合併淨利歸屬於母公司業主達3.22億元，較前一季成長202%、較前一年度同期成長1744%；單季每股稅後盈餘9.83元、全年每股稅後盈餘15.55 元，經董事會通過盈餘分配案，擬配發每股現金股利7.8元，股東盈餘分配率50.16%。

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2024年AI市場榮景，為台灣先進製程晶片供應鏈業者帶來地緣政治之反射利益，中華精測亦受惠其中，尤其在去年第四季來自美系客戶訂單需求暢旺帶動業績創新高，加計高階探針卡出貨強勁，並嚴控營運費用，去年第四季單季營益率回升至27%，高於前一季的 13%，更是優於去年同期2%的表現，一季獲利賺近一個股本，交出獲利跳躍式成長優異成績。

展望2025年，隨著AI應用引領HPC、智慧型手機以及車用等高階晶片測試需求增溫，中華精測持續在智慧型手機次世代晶片 (AP) 、超高速運算 (HPC) 晶片測試介面領域推出多款新探針卡以及新型高速測試板，為今年業績成長創造成長機會。

關鍵字： 中華精測

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