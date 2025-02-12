川普接管加薩！商船重返紅海添變數　惟船公司不想回

▲超大型攬貨公司負責人認為，多數船公司並不想回紅海，回紅海必然會讓運價大幅下跌。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／綜合報導

川普想接管加薩讓商船重返紅海出現變數，陽明海運前董事長謝志堅認為確實不太樂觀；國內貨櫃船公司高階則認為，川普的心思隨時在變，實在無法預測；超大型攬貨公司負責人則認為，以哈的仗打太久，估計已經打下去了，胡塞也撐不了不久，但可以確定的是多數船公司並不想回紅海，回紅海必然會讓運價大幅下跌。

在以色列與哈瑪斯達成停火協議後，胡塞1月20日宣布除與以色列有關船隻，停止攻擊航經紅海的船隻。英國勞氏情報公司(Lloyd's List)指出，消息公布後一周，經由葉門曼德海峽進入紅海的船隻數量攀升4%至223艘。

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漫航觀察網(MNavigation)則指出，本月8日，首艘液化天然氣(LNG)運輸船「Salalah LNG」號通過了位於紅海南端的曼德海峽，打破了近5個月以來液化天然氣航運的停滯局面，給行業帶來了新的希望。

但另一方面，川普想接管加薩，要求約旦與埃及接收巴基斯坦人，遭到歐洲與阿拉伯國家齊聲反對，英國金融時報報導，大宗商品航運集團Norden執行長林德波(Jan Rindbo)表示，川普的計畫已增添中東的動盪緊張，可能拉長紅海問題，胡塞也不會坐視川普的發言，他認為川普的發言無助於營造中東情勢趨穩的信心。

Vespucci海事公司執行長詹森認為，重回紅海的初期希望已破滅，現在重返的可能性降低。馬士基周一聲明稱，紅海和曼德海峽地區商船的安全風險仍然很高，在確保該區域長期安全通行之前，將繼續通過好望角繞行非洲。

謝志堅則指出，美國國務卿盧比歐與白宮發言人李威特澄清，川普只是想「暫時遷移」180萬名加薩居民，以便進行重建，後續發展還需要觀察。

超大型攬貨公司負責人認為，貨櫃船公司並不想讓船隻重回紅海，船隻免繞好望角估計會釋出約一成運力，加上今年增加的新造船，會讓市場運力過剩嚴重，運價大幅下修。