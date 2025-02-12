2航空業入列！　MSCI小型指季調新納10檔台股

MSCI季度調整！全球指數增刪2檔 台光電、嘉澤端子入列
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▲MSCI全球小型股指數季調，台股成分股中新納10檔，星宇航等2家航空業者在列，圖為星宇航空班機。（圖／資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
MSCI（明晟）公布最新季調清單，全球小型指數方面，台股成分股新增10檔，刪除41檔，其中新增10檔成分股包含星宇航空（2646）、台灣虎航（6757）等2檔航空業者皆入列，預計2月27日盤後生效。
依最新公告，MSCI全球小型指數新列10檔，除了星宇航、台灣虎航以外，還包括MSCI全球指數剔除的南亞科（2408）、華新(1605)，另外還有萬潤(6187)、康霈*（6919）、ITH-KY（6962）、錼創科技-KY創（6854）、振樺電（8114）、志強-KY（6768）等。
至於MSCI全球小型股指數台股成分股此次將剔除除台光電及嘉澤轉進全球標準指數成分股，其餘的39檔分別嘉泥(1103)、台聚(1304)、國喬(1312)、聯成(1313)、勤美(1532)、東聯(1710)、中纖(1718)、士紙(1903)、第一銅(2009)、國際中橡(2104)、為升(2231)、精英(2331)、光罩(2338)、台亞(2340)、敬鵬(2355)、嘉晶(3016)、禾伸堂(3026)、德微(3675)、營邦(3693)、永信(3705)、健喬(4114)、智伸科(4551)、泰博(4736)、亞昕(5213)、鈺創(5351)、台半(5425)、合晶(6182)、華孚(6235)、神盾(6462)、長聖(6712)、昇佳電子(6732)、視陽(6782)、廣積(8050)、福懋科(8131)、達方(8163)、金居(8358)、大江(8436)、東哥遊艇(8478)、國統(8936)。
MSCI分別在每年2月、5月、8月及11月進行權重及成分股調整，其中5月及11月為半年度調整，2月及8月為季度調整。此次季調原定2月28日盤後生效，不過台灣因適逢228連假休市，預計將於27日收盤後生效。
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