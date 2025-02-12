星宇航空入選MSCI全球小型指數　股價大漲7％

▲星宇航空。（圖／星宇航空提供）

記者廖婕妤／台北報導

MSCI公布最新季調清單，全球小型指數新增星宇航空（2646）及台灣虎航（6757）兩檔航空股，顯見航空後市受到高度矚目，激勵星宇今股價一度漲近7％至29.25元，寫下近4個月來新高，截至上午11時成交量逾3.2萬張。

星宇航空今年1月合併營收為42.38億元，月增20%、年增71%，再創單月歷史新高；客運方面星宇航空第7及第8架A350已於去年底交機，機隊數達26架，包括13架A321neo、5架A330neo及8架A350。

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隨著機隊規模逐步擴大，星宇航網佈局也更加積極，除了西雅圖航線將自3／1起將增班為每日飛航之外，4／18也將開航日本神戶航線，迎接日本大阪萬博大量的旅運需求，另6／2也將新闢北美安大略，成為立足北美的第4個航點。

此外，貨運部分，星宇目前以客機機腹載貨表現穩健，並於2024年與Airbus簽約訂購5架A350F貨機，今年初再確認執行5架選擇權，共10架A350F貨機預計將於2027年開始交機，持續佈局貨運市場以滿足強勁的空運進出口需求。

星宇航空繼去年底為台灣首家獲國際航空運輸協會（IATA）的獨立驗證卓越中心（CEIV）頒發CEIV Lithium Batteries鋰電池運輸認證，近日再取得CEIV Pharma醫藥冷鏈運輸及CEIV Fresh生鮮貨物運輸雙認證，成為國內首家同時擁有3項IATA CEIV認證的航空公司，鞏固在特殊貨物運輸的領先地位。