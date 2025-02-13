資深工作者年薪前10名　「數位IC設計工程師」中位數177萬奪冠

▲數位IC設計工程師年薪中位數達177萬元。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者廖婕妤／台北報導

轉職季來臨，開工第8天求職網站線上徵才企業家數已突破5.8萬家，和開工前1天相比成長15％，而薪水多寡往往是上班族轉職的第一大主因，104人力銀行公布「資深工作者」年薪中位數前10名職務，以數位IC設計工程師177萬元奪下冠軍，金融研究員也以105.5萬元搶進第6名。

根據104人力銀行資料顯示，大學及碩士畢業，最近5年內仍從事相同職務，職務經驗累計達5到10年的資深工作者，由12項職務共同入榜前10名。

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▲資深工作者年薪中位數TOP10。（圖／104人力銀行提供）



年薪中位數最高的為「數位IC設計工程師」177萬元遙遙領先，接序是「演算法工程師」及「半導體工程師」120萬元，「韌體工程師」112萬元，「半導體製程工程師」110萬元，前5名仍由工程師霸榜。



不過特別的是，第6名起已見非工程師類別，由「金融研究員」105.5萬元奪下，第7名則是「硬體研發工程師」104.9萬元；另有5項職務的年薪中位數都是100萬，分別是「專案經理」、「理財專員」、「後端工程師」、「熱傳工程師」、「電源工程師」。



104人力銀行指出，高薪的資深工作者，彙集AI、半導體、工程、金融、業務、研發、以及專案管理等關鍵力，年薪皆達百萬以上，12項入榜職務中，數位IC設計工程師、演算法工程師、半導體工程師、韌體工程師、半導體製程工程師、硬體研發工程師、熱傳工程師、電源工程師等7項職務為入榜常勝軍。