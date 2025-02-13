ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

先探／ AI股行情重啟的兩個條件

圖／先探投資週刊 提供

DeepSeek對資本市場帶來的衝擊仍餘波盪漾，不僅牽動ＡＩ硬體供應鏈的評價調整，機構法人亦啟動中長期部位調整，今年投資ＡＩ股要有全新思維。

文／林麗雪

無可否認，DeepSeek的出現，是ＡＩ股在奔騰多時後，碰上的最大亂流，不僅牽動ＡＩ股的重新評價，土洋法人也針對手上ＡＩ股的部位進行中長期的調整，至今DeepSeek帶來的衝擊仍餘波盪漾，尤其對硬體股的調整甚鉅，今年針對ＡＩ股的投資要有全新的投資思維。

硬體股成長預期已見頂

[廣告]請繼續往下閱讀...

蛇年一開年，ＡＩ股就因為DeepSeek迎來驚滔駭浪，雖然市場一致評估，更強大的ＡＩ模型有助降低整個ＡＩ應用市場的終端成本，進一步加速ＡＩ普及，加上北美四大ＣＳＰ廠針對ＡＩ的資本支出仍高掛，軍備競賽持續不停歇，且長期來看，隨著ＡＩ應用的普及和新應用場景的出現，對算力的需求仍將持續增長，ＡＩ產業將因DeepSeek開啟全新的應用紀元，無礙於長期的發展動能。

然市場擔心，DeepSeek低成本的模式勢必迫使ＣＳＰ廠或ＡＩ模型公司重新評估其成本結構，進而降低硬體的使用量，加上大型外資券商近期考量GB200 NVL72生產良率不如預期，且產業鏈生產學習曲線仍長，陸續下修GB200 NVL72今年的出貨量，讓過去一段時間大漲的硬體股，紛紛在出貨預期下修下劇烈修正。

繼摩根士丹利將輝達GB200NVL 72今年的出貨量從原預估的三～三．五萬櫃大舉下修至二～二．五萬櫃後，美林證券也跟進將今年GB200 AI伺服器的出貨量從原先預估的五萬櫃下修至三～四萬櫃，主要考量NVL 72製造良率低，認為今年主要ＡＩ伺服器出貨將以GB200 NVL36為主要貢獻。

ＡＩ伺服器全年出貨量下修，過去一段時間大漲的硬體股，出貨成長動能也勢必受到衝擊，第一金投信投資長曾志峰就坦言，ＡＩ硬體廠今年的業績雖仍會不錯，但由於成長預期到頂，市場是否願意像過往願意再給予二○～三○倍的本益比，就值得商榷，而這勢必會使得硬體股未來一段時間的表現相對疲弱，短中期進入籌碼整理及評價調整已是確立。

不僅僅ＡＩ硬體股如此，法人也指出，過去一段時間因應CoWoS產能擴張而受益的半導體設備股，同樣也將面臨評價修正的壓力，以萬潤、辛耘為例，在去年營收年成長率分別高達三六○％及四○％後，營收基期墊高後，雖然短期營收表現還是很強，但能否維持去年的高成長，就有待考驗，一旦營收開始趨緩，評價就可能會再進一步向下調整，建議投資人仍應避開，不要隨意逢低承接。

變數多 衝擊不可不慎

再者，川普關稅戰恐波及台積電的變數亦尚未排除，雖然川普不見得會對台積電加徵關稅到一○○％的程度，但一般評估，課徵關稅的可能性極高，一旦有所動作，台積電股價勢必會受到影響並導致台股嚴重波動，這個變數仍不能夠過度輕忽。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2339期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊AIDeepSeek

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

推薦閱讀

0056填息了！13個交易日達陣　131萬人下周領息

0056填息了！13個交易日達陣　131萬人下周領息

元大高股息（0056）2025年第一季配息1.07元，除息交易日落在1月17日，今（13）上漲0.32元或漲幅0.89%，以36.34元作收，用13個交易日完成填息走勢，配息發放日則在2月20日，受益人數131.6萬人，資產規模3930億元。

2025-02-13 14:10
駁台灣偷走美晶片產業　郭智輝：很多人觀念還在Nokia時代

駁台灣偷走美晶片產業　郭智輝：很多人觀念還在Nokia時代

美國總統川普關稅戰開打，擬對台灣半導體晶片課徵10％關稅，經濟部次長江文若等人目前赴華府拜訪川普團隊，經濟部長郭智輝透露，此次是例行性拜訪，也會蒐集相關情報，台美關係很好不至於太緊張；針對台灣偷走美國晶片產業一說，他也指出，過去溝通不是很順暢，很多人不了解半導體發展，還停留在Nokia時代，建議經濟部國貿署要多跟國人或是業者做溝通。

2025-02-13 15:41
川普加稅動機揭秘　科技專家揭「拯救英特爾3策略」

川普加稅動機揭秘　科技專家揭「拯救英特爾3策略」

看到河道有人寫華爾街跟Reddit盛傳川普對台積電的處理方式，既然消息已經滿天飛，我也可以解除封印、寫寫我所知道的訊息了⋯

2025-02-13 11:25
囤房稅2.0開徵首年　22縣市公告適用1%優惠稅率基準

囤房稅2.0開徵首年　22縣市公告適用1%優惠稅率基準

囤房稅2.0將於5月開徵，全台22個地方政府陸續公告能否適用1%優惠稅率的基準；其中，台北市轄內的全國單一自住房屋現值若為新台幣284萬2000元（含）以下，可享房屋稅率1%，其餘直轄市及新竹縣市則落在148萬至236萬元以下的區間。財政部粗估，全台有約312.5萬戶適用。

2025-02-13 15:37
千億補助被刪電價喊漲　郭智輝嘆「錢放抽屜、不讓我們拿來用」

千億補助被刪電價喊漲　郭智輝嘆「錢放抽屜、不讓我們拿來用」

經濟部將在3月下旬召開電價審議會，決定4月電價是否調漲，由於千億補助預算被刪，加上經濟部長郭智輝日前也透露「稍微調一下」，外界預期電價將會調漲，對此，郭智輝今（13）日表示，電價是否調整還在計算中，基本原則是不影響CPI、並讓工業電價也具有競爭力，也呼籲國會能高抬貴手，「國家來準備錢，已經都有了，放在抽屜裡面，你就不讓我們拿來用」，希望台電能拿回1000億元補助。

2025-02-13 15:05
友達2024每股淨損0.4元　發放0.3元現金股息、買回15萬張庫藏股

友達2024每股淨損0.4元　發放0.3元現金股息、買回15萬張庫藏股

面板大廠友達光電（2409）今日舉行法說會並公佈2024年第四季及全年合併財務報表。2024年全年合併營業額為2802.5億元，較2023年增加13.0%，全年歸屬於母公司業主淨損30.6億元，每股損失0.40元，另董事會決議以資本公積發放現金每股0.3元，同時執行庫藏股買回自家股票15萬張。

2025-02-13 14:40
聯詠獲多家外資按讚　目標價上看640元

聯詠獲多家外資按讚　目標價上看640元

IC設計廠聯詠（3034）近日舉行法說會後，吸引多家外資機構的關注，並紛紛調高其目標價。其中亞系外資將聯詠的目標價從550元調升至567元，並重申「中立」評等；美系外資則將目標價從510元提高到575元，同樣維持「中立」評等。日系外資則對聯詠持樂觀態度，將目標價從580元調高至600元，並重申「買進」評等。另外一家美系外資也看好聯詠，將目標價從590元調升至620元，並重申「買進」評等；還有一家美系外資則將目標價從630元調至640元，並重申「加碼」評等。

2025-02-13 13:17
矽力-KY亮燈漲停　美系外資力挺

矽力-KY亮燈漲停　美系外資力挺

根據最新出爐的報告，美系外資對矽力-KY（6415）的前景表示樂觀，認為該公司將受惠於週期性復甦的中國市場。報告指出，中國市場已經顯現出觸底的跡象，價格環境也逐漸回穩。此外，人工智慧（AI）預計將成為矽力-KY長期成長的重要動能。基於這些因素，美系外資決定將矽力-KY的評等從「中立」調高至「加碼」，並將目標價由470元上修至500元。

2025-02-13 13:14
金融指數創1個月高點！元大金挑戰天價　2金控續攻高

金融指數創1個月高點！元大金挑戰天價　2金控續攻高

國際股市持穩，金融股不畏1月工作天數較少，獲利表現穩健，今（13）日金融類股指數上攻2161點，創一個月高點，元大金（2885）震盪走高，來到36.15元天價，中信金（2891）重返「4字頭」，回到新光金（2888）搶親高點，凱基金（2883）攀高17.95元，創近兩個月新高。

2025-02-13 11:55
輝達新晶片來不及上市！　郭明錤爆2款量產延期

輝達新晶片來不及上市！　郭明錤爆2款量產延期

知名分析師郭明錤今日發文表示，遊戲玩家和重度使用者都想入手RTX 5090和5080，會因晶片供應的限制造成缺貨。

2025-02-13 11:21

讀者迴響

熱門新聞

搶買「三星電選四倍十期」　彩券行推另1玩法更賺

傳台積電、英特爾將合資晶片代工廠　美國政府要求

即／CPI數據超預期！美股三大指數低開

台企銀董座4個月未進公司　劉佩真「合規」3關鍵

領錢了！一早4萬元入帳　還有17筆給付月底前發放

應對川普上任　台積電增資子公司100億美元

0056填息了！13個交易日達陣　131萬人下周領息

新光三越氣爆！傷亡每人保險理賠300萬　新光產承保公共意外險

即／大樂透連10摃下期4.7億！創本屆新高

主管性侵小30歲女下屬！台電發聲回應了

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

國際賽限定！陳子豪應援曲「炸裂」大巨蛋

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

婁峻碩KTV開唱 不忘放閃焦凡凡＞＜

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366