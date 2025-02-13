藍委提普發現金常態化　財政部急拋3點喊「不宜」

▲財政部認為，普發現金不宜常態化。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

有關國民黨提議「稅收超徵 還錢於民發現金」，甚至想提案讓普發現金常態化，財政部今（13）日再次向外提出3大說明，除了認為外界對「超徵」一詞誤解，也對超徵財源的運用進行說明，財政部強調，為了兼顧財政穩健及國家發展，政府施政宜考量政策優先順序，普發現金不宜修法常態化。

財政部表示配合國家發展需要，妥適運用財政政策維繫經濟穩定成長，藉由經濟成長帶動稅收增長，110年度至112年度總決算稅課收入優於預期合計1兆188億元，各該年度合計減少舉債3845億元，並執行債務還本合計3960億元；各年度總決算歲入扣除歲出及債務還本後數額累計至歲計賸餘，供未來年度施政之融資財源，以相對減少債務之舉借。

[廣告]請繼續往下閱讀...

財政部3點說明如下：

⠀⠀

1、所稱「超徵」實屬誤解

前一年度事先預估稅收（預算數），實際執行結果（實徵數）可能會比預期多或少，而外界所稱「超徵」，精確來說是指稅課收入的「 實徵數大於預算數」，白話文就是「實際收到的稅收比預期還要多」。再次強調，政府各項稅收都是 依法徵收，並沒有違法超收情事。

⠀⠀

2、為何實收與預期有落差？

綜合考量國內外經濟情勢及經濟成長率、參酌各稅目特性、近年實徵情形等因素覈實編列預算，但是預算從編列、審議到執行完畢歷時將近2年，期間可能受國內外經濟情勢變動等難以預期因素影響，以致實際稅收與預期有落差。

113年度全國稅收實徵數3兆7619億元，比預算數3兆2336億元多5283億元，主要因上市櫃公司實際獲利情形、加薪、升息與股利分配及證券市場平均每日成交值比預算編列時預期還要好等。

補充，本部已成立「財政部稅收估測專案小組」並委外研究「精進中央政府內地稅稅收估測模型」，相關專家學者建議已納入114年度稅收估測參考，期使稅收估測更貼近實際。

⠀⠀

3、多的稅收如何運用？

113年度實徵數大於預算數的部分，優先用於減少舉債（113年度原編列債務舉借預算數1571億元，全數未舉借）；再者，#執行債務還本預算數，並依公共債務法規定增加還本，113年度合計還本1358億元（較預算數增加208億元）。

113年度總預算歲入歲出賸餘扣除債務還本後的收支賸餘，將累計至歲計賸餘，作為未來施政財源，且須經審計部114年7月底審定後才能運用。

⠀⠀

為了兼顧財政穩健及國家發展，政府施政宜考量政策優先順序，普發現金不宜修法常態化。