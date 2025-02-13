國泰世華信用卡系統協力廠商遭指是中資　公司聲明「惡意造謠」

▲國泰世華銀行。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

國泰世華銀遭指與新加坡商Anytech(認和科技)合作信用卡系統相關業務，但認和科技疑涉中資背景，信用卡持卡人個資可能遭到對岸有心人士掌握，對此國泰世華銀今（13）日深夜發出聲明，怒指「惡意造謠」，聲明中強調兩家公司合作完全符合法令規範，且與認和科技的往來僅止於信用卡部分系統調整，與客戶個資無涉。

以下是國泰世華銀行聲明全文：

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新加坡商Anytech認和科技合作一案，為避免假資訊散播不實謠言，本公司嚴正聲明以下：

該公司為新加坡公司，股東結構無中資持股，亦非經濟部投資審議司網頁公告陸資投資資訊產業事業清冊所列載之廠商，雙方合作過程完全符合法令規範。該公司如有中資持股，本行有權終止合約。

言論指稱該公司承接本行「信用卡核心資訊系統」，誇大不實。此次合作項目僅為信用卡發卡業務部分系統調整，與客戶個資無涉。廠商交付原始碼後，本行再依需求自行修改並封裝，經一系列壓力測試、資安檢測，及各種模擬環境等標準流程，並通過第三方專業資安機構嚴格檢測，確保系統安全且客戶資料無被外部搜集之疑慮後，方能上線。

客戶權益一向為我們的首要考量。若有惡意造謠行為，本公司決不寬貸。