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情人節送禮別踩雷！　調查：男女都不想收到花束、巧克力

▲▼情人節,情侶（圖／取自免費圖庫pexels）

▲情人節。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者廖婕妤／台北報導

一年一度的西洋情人節來了，有不少人今（14）日都有慶祝計畫，根據求職網站調查，有近8成上班族會慶祝情人節，其中免不了送禮物，男女上班族最想收到的禮物前5名中都有「另一半親製的禮物」，而最不想收到的前5名則有「花束」跟「巧克力」。

yes123求職網的調查，77.9%上班族確定有慶祝情人節的計畫，主要活動包括吃浪漫大餐、送禮物送花、寫情書或卡片唱情歌等，平均預算則落在6,360元，其中預計花費在1萬元以上的佔了18.9%。

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調查發現，若以男性上班族來說，今年最希望收到的西洋情人節禮物，前5名為智慧型手機、另一半親製的禮物、運動用品、手錶、情書。

在女性上班族部分，今年最希望收到的前5名是另一半親製的禮物、現金或紅包、情書、旅遊、百貨禮券。

相反的，男性上班族最不希望收到的禮物前5名是花束、鑽戒、現金或紅包、玩偶娃娃、巧克力。

同樣屬於女性上班族最不希望收到的禮物前5名為玩偶娃娃、巧克力、花束、名牌包、化妝品或保養品。

假如有人要招待自己，請客吃一頓情人節大餐，上班族認為，平均要吃5,660元的餐，才算得上「大餐」等級；若以官方經常性薪資46,401元估算，光一餐就要花掉12.2%左右的月薪。

yes123求職網發言人楊宗斌建議，如果是「以結婚為前提」交往的上班族，其實省下一些慶祝西洋情人節的開銷，將錢存下來，兩人一塊替未來的結婚基金努力。

至於「已婚族」奮鬥的目標，或許還有購屋基金、子女養育基金！因此歡度情人節，計畫去吃大餐，以及送禮給另一半，不管是考量驚喜度或實用性，在兼顧所得狀況下，其實「量力而為」即可。

關鍵字： 情人節禮物調查消費計畫上班族求職網

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