港務公司領航減碳　接軌國際減碳標準

▲港務公司在高雄港旅運中心辦理教育訓練現場。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

港務公司自102年開始，就主動進行自願性溫室氣體盤查工作並通過查證，現為了更強化與國際接軌，從114年開始積極辦理溫室氣體盤查議定書(GHG Protocol)的內部教育訓練，使各港能自主完成碳盤查並作為減碳措施成效檢視。

該公司指出，行政院在113年10月成立「政府永續長聯盟」，集結中央部會、地方政府及國營事業永續長，關注環境、社會與治理各層面的議題，並負責規劃推動政府機關永續轉型策略及措施，以確保我國推動永續發展能夠跟國際接軌，首要工作便是在政府內部也開始進行碳盤查。

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港務公司早自自102年起，我國七大國際商港依循ISO 14064-1國際標準進行溫室氣體盤查，並都通過第三方公正單位的查證。為積極響應全球淨零排放趨勢，港務公司已於112年宣布「於2030年前範疇一與二溫室氣體減排50%，並於2050年達成淨零排放」目標。

為對接國際上的減碳語言-科學基礎減量目標倡議(Science Based Targets initiative, SBTi)，自113年起導入溫室氣體盤查議定書(The Greenhouse Gas Protocol，GHG Protocol)的碳盤查標準，以國際通用之科學化方法進行碳盤查。

港務公司指出：「與ISO 14064-1相比，GHG Protocol強調供應鏈碳排放的計算，有助於更全面掌握碳排放情形。」。

港務公司為進一步強化員工對溫室氣體盤查議定書(GHG Protocol)的實務操作能力，自114年1月20日起展開為期兩個月的教育訓練，除培訓種子教師外，更實地到各港口進行現地訓練，協助員工熟悉排放源判別。期望透過這項教育訓練計畫，不僅能提升員工的專業知識，還能有效推動公司在減碳及永續發展方面的努力，為氣候變遷因應做出更大的貢獻。」