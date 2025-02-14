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川普擬對台晶片課高額關稅　許舒博：我們就加台積電價格

▲商總理事長許舒博。（圖／記者廖婕妤攝）

▲商總理事長許舒博。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

美國總統川普再度指控台灣偷走美國晶片產業、並計畫修改《晶片法》的補助條件，威脅要對所有外國製造的處理器課徵高達100％的關稅等，對此，商總理事長許舒博表示，川普的言論對台灣相當不友善，尤其台積電（2330）若全都轉到美國，對台灣衝擊很大，即便到最後高科技產業被美國處以高額的關稅，還是必須把台積電留在台灣，「川普加我們的關稅、我們就加台積電晶片的價格就好了嘛，還是使用者付費。」

許舒博表示，川普今天發表的言論，對台灣事實上是相當不友善的，尤其台積電，假使都在台灣不能生產的話，全部要轉到美國去，對台灣整個經濟影響衝擊是非常大的；當然台積電可以到美國設廠，分散風險來各地設立工廠，但台積電以台灣為中心、為本，這是台灣人的驕傲，也是台灣經濟最大的重點，絕對不可能把整個台積電遷移到別的地方去、放棄台灣這個地方，這是不可能的，我們也會明確的表達，不是這樣子來搞全球貿易。

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許舒博指出，目前當然還沒發生，這是產業鏈的問題，假使台積電全面出手，台灣整個高科技產業的供應鏈勢必也要跟著出走，這影響是非常大的，絕對不是只有台積電一家工廠而已，可能很多產業會跟著一起出走，對台灣是最重大的、不利的。

許舒博強調，即便到最後高科技產業被美國處以高額的關稅，我們還是必須把台積電留在台灣，高額的關稅真正需要這些高科技產業的，很多都是美國的產業，「他加我們的關稅、我們就加台積電晶片的價格就好了嘛，還是使用者付費，對我們來講，反而不是那麼大的壓力，但整個遷走，對我們來講，是個非常大的壓力。」

許舒博說，即便到最後被逼得說要付出高額的關稅，我們也要思考台積電根留台灣的必要性，至於說川普到最後會怎麼做，川普總統事實上到目前為止，給人家的感覺就是很不定，他雖然這樣講了，到將來會不會這樣子去做，我想還是有未定之天，所以現在說馬上要採取因應措施，事實上我認為還不需要，等到他真正定案了以後，我們再來思考怎麼樣來處理會比較好。

許舒博重申，整個產業界、產業鏈，絕對不容許台積電脫離台灣這一塊，他可以到日本、可以到美國去設廠，那分散整個生產風險，但是絕對沒有辦法要求台積電離開台灣，這個是我們很明確的，希望能夠扮演這個角色，否則台灣的經濟打擊會非常的大。

關鍵字： 川普關稅台積電科技業許舒博

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