統一企業商標申請連6年奪冠　騰訊控股蟬聯外國榜首

▲統一集團董事長羅智先。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

經濟部智慧財產局今（15）日公布2024年受理專利商標申請概況，統一企業（1216）本國人商標申請709件，連續6年排名第1，富邦媒（8454）則以216件排名第2；外國人則以開曼群島騰訊控股申請146件蟬聯榜首。

智慧局說明，近3年受理3種專利申請件數穩健向上，去年來到72,742件，較前年大致持平。其中，發明專利50,823件較前年略減，呈現稍弱且仍維持相當動能；新型專利14,559件則反彈回升，設計專利7,360件持續上揚；商標註冊申請90,341件，減幅趨緩。

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商標申請方面，本國法人統一企業申請709件，自2019年起連續6年排名第1，富邦媒216件次之，排序第3至第5的吳若梅167件等申請人，均申請宮廟相關商標。外國法人部分，開曼群島騰訊控股申請146件蟬連榜首，法國拉奧里露86件、日本花王81件次之。

發明專利申請部分，本國人為19,586件，年減0.2%，新型專利申請13,341件，年增0.2%。依申請人類型來看，企業在發明專利申請件數減少1%，但在新型專利增加3%，顯示企業布局更趨靈活；學研機構在發明專利增加3%～8%，新型專利大幅成長13%～57%，反映產學研在專利布局持續成長。設計專利申請3,338件，年減3%，主要是學校減少13%，值得注意的企業則反彈上升5%。

外國人發明專利申請31,237件，年增0.1%，以日本申請12,307件穩居首位，其次為美國6,817件、中國3,472件、南韓3,365件及德國1,035件，其中南韓創歷史新高。仔細觀察各國成長率，南韓、德國各年增8%，美國亦成長1%，日本、中國則分別減少2%、9%。

外國人設計專利申請4,022件，成長4%，以日本申請880件蟬聯第1，其次為美國772件、中國755件、瑞士370件及德國241件，其中中國大幅成長61%，德國增加1%，但日本、美國、瑞士各減少6%。

至於商標註冊申請，我國90,341件，年減1%，減幅較前年趨緩，主要是本國人減少4%至69,386件；外國人20,955件，轉正成長7%；前5大外國商標申請國家中，中國以5,624件居首，其次為日本3,397件、美國2,822件、南韓1,919件、香港1,227件，前5大僅美國減少3%，其他均大幅增加13%～28%。