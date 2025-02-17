科技業喊缺工　8成晉用研替役男、平均薪資5.8萬元起

▲許多科技業會選擇透過研發替代役預約人才。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者廖婕妤／台北報導

AI熱潮席捲全球，推升理工人才需求熱度，許多科技大廠透過研發替代役制度提前預約人才，包括半導體、資訊業、電子業、金融業、研究機構等每年提供相應名額，1111人力銀行調查，有超過8成企業曾經用過研發替代役，碩士學歷每月薪資平均約58K以上，博士學歷則為74K以上。

根據1111人力銀行與輔仁大學人工智慧發展中心共同公布的「企業晉用研發替代役滿意度調查」顯示，國內產業人才短缺現象持續，透過交叉分析，科技業對缺工問題評分高達6.45，高居各產業之冠，顯示專業人才市場供需失衡，企業求才若渴。

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調查指出，有高達80.3%科技業曾經晉用過研發替代役，員工數200人以上的大型公司晉用意願明顯高於中小型公司，進一步追問原因則包括有利公司培育人才、提前預約優秀人才等，對於研發替代役男的整體表現，有6成企業給予60分以上的肯定，其中更有23.6%給出80分以上的高評價。

研發替代役專案辦公室指出，研發替代役擁有4大優勢，分別是「畢業即就業」、「生活自主性」、「進入知名企業」及「薪資保障」，這些優勢使得許多碩博士生選擇投入研替機制。

研發替代役讓畢業生能夠無縫接軌，畢業後進入職場，實踐所學，此外，役男可以自主選擇入營時間，並在接受約21天的基礎訓練後，分發至用人單位。這些用人單位大多來自業界的領先企業，不僅重視研發人才，還提供完善的訓練及職涯發展機會，在此制度內，碩士學歷的役男每月薪資平均約58K以上，博士學歷則為74K以上，對未來職業發展非常有利。

日月光高雄廠人資處長詹宗穆表示，日月光於今年的人才需求龐大，特別是在製造、研發及AI資訊領域，計畫招聘數千名專業人才。研發替代役對公司發展至關重要，自2008年起已任用超過800位，許多人成為公司主管，甚至晉升為副總及處長。今年公司希望爭取更多配額。為了留才，日月光提供菁英獎學金，支持員工攻讀碩博士學位，強化職涯發展，此外，公司在ESG與AI領域積極發展，提供良好福利，吸引並留住優秀人才。

凌群電腦研發中心總處長陳志忠表示，凌群是台灣前3大資訊服務業，以軟體設計為主，包括核心科技、機器人、人工智慧AI等領域，今年我們有10個研發替代役員額，歡迎大家來申請，凌群以師徒制培育人才，涉及範圍廣，新鮮人有機會接觸各種產業，對於將來職涯發展幫助很大。

再從人才供給端分析，根據1111人力銀行與輔仁大學人工智慧發展中心共同公布的「研發替代役意願調查」，碩士以上學歷的學生當中有高達74.1%曾經申請過研發替代役，根據調查顯示，受訪者認為第三階段合理薪資平均47,604元，合理的役期平均14個月。