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烏克蘭重建、LNG運輸船　有法人估裕民迎來數年強勁的獲利成長動能

▲ 裕民海岬型船最多，這一波運價飆漲受惠也最多。（圖／裕民提供）

▲有法人估裕民有望迎來數年強勁的獲利成長動能。（圖／裕民提供）

記者張佩芬／台北報導

有法人以2007～2008年上半年，中國、印度等持續進行建設與投資，運費攀升前所未有的高點經驗，估計今年因中國大陸的振興經濟措施，加上烏克蘭重建需求，波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)表現會比去年亮眼，估計擁有最多海岬型船，且投資LNG運輸船的裕民航運(2606)，有望迎來數年強勁的獲利成長動能。

該法人分析，根據2024年底中國中央經濟工作會議，預期2025年會持續大力推動提振消費、穩住樓市股市等政策，路透社預期2025年中國鐵礦砂進口量將達12.7億噸，較2024年成長
2.4%，中國的刺激政策和基建需求成為BDI支撐因素；再加上突發性因素俄烏戰爭戰後急迫的重建需求刺激，預期2025年BDI指數表現較2024年更為亮眼。

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鐵礦砂主要藉由海岬型散裝船負責運送，裕民為全台海岬型船運力最大的船公司，且近年持續擴張船隊，目標2029年達到船隊100艘及1000萬噸雙成長目標，持續汰舊換新，節能船隊的特色也讓裕民免於未來需進廠改造或減速航行而影響運力。

另裕民攜手日商川崎汽船跨足需求大增的LNG(液化天然氣)運輸船市場，台灣是全球第六大LNG進口國，80％的LNG進口量用於發電，隨核能發電即將退場，燃氣需求可望隨之增加，裕民未來也有望爭取台灣LNG運輸船大單。天然氣作為潔淨能源之一，各地區對於天然氣的依賴性大幅提升，然而近年地緣政治關係緊張，LNG運輸船有著靈活的轉運路線，可確保天然氣供應鏈的穩定性。隨著俄烏戰爭結束，穩定的
供應鏈和天然氣價格可望促使LNG運輸船成為新的獲利引擎。

2024年隨著全球原物料需求平穩增長、新船訂單占比為歷史低檔、國際環保法規加速拆船等因素下，運價逐步回穩，在BDI指數前三季平均1848點的情況下，前三季累積EPS達4.45元，較去年同期成長102.27%。雖第四季中國房市仍弱於預期加上南美因乾旱穀物欠收及美國為製造生質燃油而減少穀物出口，導致運價下跌，但全年EPS仍有望達5元以上。

裕民在LNG運輸船的佈局已取得亞洲客戶10年長約，預計2026年投入跨太平洋區域營運，目前LNG運輸船日租約9萬美元，毛利率上看4成，再進一步提升裕民的獲利能力。

近三年裕民殖利率維持在4~6%，依2024年預估EPS計算，股利保守估計約可達3.14元，以今(17)日股價70.5元計，殖利率約4.45%。展望2025年，將迎來有如2007年～2008年的供需失衡的環境，預期中國會在基建及房市政策上更趨積極，加上俄烏戰爭戰後有迫切的需求以加速人民回歸正常生活；西非幾內亞礦區將於2025年下半年啟用，將取代澳洲鐵礦砂，運輸鐵礦砂到中國的運距被顯著拉長，對於海岬型船隊的需求將大幅攀升。

此外，近年極端氣候易造成船舶通行受限及新船數量低(散裝船新船訂單占比僅9.4%，位於歷史低檔，2025年估計新船僅增加2.9%，2026年為2.7%)，舊船也面臨因減碳要求需輪流進場改造或降速減碳排，達到類似當年嚴重澳洲塞港的效果，導致運能大幅下降，短期來自市場預期與基礎建設開始推動的初步影響，BDI指數將回升至1500~2000點。

中期烏克蘭迎接重建高峰期，可望回升至2500~3500點，若歐洲同步加強基建投資，甚至可能突破4000點。裕民有望迎來數年強勁的獲利成長動能。

關鍵字： 烏克蘭重建LNG運輸船法人裕民數年獲利

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