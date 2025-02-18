渣打銀行「國際私人理財中心」進駐台中　打造財富管理新標竿

▲渣打銀行市政分行盛大開幕，渣打集團私人銀行與富裕客群主管及大中華暨北亞區財富管理暨消費金融負責人洪子寓(左三)、渣打銀行總經理邢保利(右三)、台中市政府財政局副局長游孟樫(左二)及業務主管共同出席開幕剪綵儀式。

記者巫彩蓮／台北報導

甫獲准開辦高資產客戶適用之金融商品及服務，渣打銀行便宣布在台中設立首家「國際私人理財中心」，不僅為集團全球第11家國際私人理財中心，更瞄準中台灣高端客戶打造尊榮、智慧、藝術兼具的財富管理中心，打造財富管理新標竿。

渣打銀行總經理邢保利表示，台灣市場在渣打集團的佈局中佔有極為重要的戰略地位，也是排名前三大的財富管理市場。渣打銀行的分行網絡不僅深入富裕族群所在的城市，近年來更不斷升級產品品與服務，透過更貼近客戶需求且兼具數位便利的策略，為客戶財富增值。

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有鑑於大台中地區的財富增長潛力，渣打銀行率先設立全新尊榮「國際私人理財中心」，為往來資產達3,000萬以上的優先私人理財客戶提供頂級的服務環境以及前瞻的全方位財富管理服務，也預計於 2025 年中，於台北導入「國際私人理財中心」的服務。

渣打銀行與「INSEAD 歐洲工商管理學院」緊密合作，透過培訓與認證，安排平均年資 10 年以上的客戶關係經理與包含投資顧問、保險顧問、外匯暨投資顧問等領域的財富管理專家，針對優先私人理財客群的專屬需求，結合渣打集團全球市場投資趨勢分析、資產配置建議、家族財富傳承規劃等建議，提供全方位財富管理規劃。



