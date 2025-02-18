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IEAT與魁北克投資局簽MOU　盼在電動車、人工智慧及航太撞出火花

▲前排右起IEAT美洲委員會主委宗緒順、魁北克投資局President Hubert Bolduc代表簽署MOU。後排左起外交部北美司專門委員何仁傑、加拿大駐台北貿易辦事處處長Ed Jager、魁北克投資局東京辦事處處長Mathieu Dumont及IEAT秘書長黃文榮見證觀禮。（圖／記者張佩芬攝）

▲前排右起IEAT美洲委員會主委宗緒順、魁北克投資局President Hubert Bolduc代表簽署MOU。後排左起外交部北美司專門委員何仁傑、加拿大駐台北貿易辦事處處長Ed Jager、魁北克投資局東京辦事處處長Mathieu Dumont及IEAT秘書長黃文榮見證觀禮。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口商業同業公會(IEAT)昨(17)日與「加拿大魁北克投資局Invest Quebec International(IQI)」舉行簽約締盟儀式並辦理魁北克貿易投資商機分享會，兩會盼在電動車、人工智慧及航太領域上擦撞出更多合作火花。

活動現場座無虛席，受到廠商熱烈回響！IQI成為IEAT全球第60國、第179個姐妹會。此次締盟是IEAT深耘加拿大的重要里程碑！暨安大略省、亞伯達省、卑詩省後，魁北克省成為IEAT在加拿大成功拓展合作關係的第4個重要省份。

雙方由IEAT美洲委員會主任委員宗緒順與遠從加拿大來訪的IQI President Hubert Bolduc代表簽署。並由外交部北美司專門委員何仁傑、加拿大駐台北貿易辦事處處長Ed Jager、IEAT秘書長黃文榮、IQI東京辦事處處長Mathieu Dumont以及魁北克廠商、IEAT理監事等共同出席參與見證。

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▲IEAT美洲委員會主委宗緒順(前排左四)、魁北克投資局President Hubert Bolduc(前排左三)與在場見證貴賓、IEAT理監事們合影。（圖／記者張佩芬攝）

▲IEAT美洲委員會主委宗緒順(前排左四)、魁北克投資局President Hubert Bolduc(前排左三)與在場見證貴賓、IEAT理監事們合影。（圖／記者張佩芬攝）

宗緒順致詞表示，魁北克省在全球航太業和製造業具有舉足輕重地位，魁省第1大城、加拿大第2大城-蒙特婁(Montreal)，亦是加拿大重要的科技產業聚落，此次締盟，兩會皆期盼在電動車、人工智慧及航太領域上擦撞出更多合作火花！

他更指出，川普2.0時代備受全球市場高度關注，加拿大亦面臨諸多挑戰。在此情勢下，IQI在協助魁北克省企業因應國際市場驟變，並推動業務拓展中扮演重要且關鍵角色，樂見兩會在業務功能及性質具高度互補性下，創造互利共贏的成果。

Hubert Bolduc指出，加拿大是G7中唯一與所有會員國締結自由貿易協定的國家。然而，在全球貿易快速變化及美國帶來諸多變數的情勢下，加拿大亦積極尋求多元貿易夥伴。Bolduc進一步介紹，IQI在過去25年來，致力於協助魁北克企業在金融投資及海外發展方面的布局，並表示很高興能透過與IEAT簽署合作備忘錄，進一步強化與台灣及亞洲市場的鏈結。

加拿大駐台北貿易辦事處資深處長Ed Jager 表示，在過去三年任內，他見證了IEAT與英屬哥倫比亞省(British Columbia)、亞伯達省(Alberta)及安大略省(Ontario)具影響力的工商團體簽署合作備忘錄。此外，2023年他陪同 IEAT理監事考察團前往這三個省份做深度考察，全面了解加拿大具深具潛力與合作商機的產業面向；另外台灣外交部更於前年在魁北克省蒙特婁市新設辦事處，充分展現台灣與加拿大期待想要進一步合作交流的企圖心，也反映出台加經貿關係日益緊密!

外交部北美司專門委員何仁傑表示，台灣是加拿大在亞洲的第六大貿易夥伴，雙方自2016年簽署「避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協議」(台加租稅協定)，並於2023年簽署「外國投資促進與保護協定」(FIPA)，持續深化經貿合作，締盟簽署儀式象徵著台北與魁北克間的合作邁出重要一步，期盼未來雙方在AI、航太及機器人等創新領域攜手合作，發揮綜效，推動產業升級與技術交流。

▲魁北克貿易投資商機分享會。（圖／IEAT提供）

▲魁北克貿易投資分享會現場。（圖／IEAT提供）

為強化台加廠商實質合作交流，昨日下午在IEAT11樓、12樓會議室同場辦理加拿大魁北克貿易商機投資分享會，由 Hubert Bolduc親自剖析魁北克省整體投資經貿環境，為會員企業帶來第1手完整詳盡的市場商機及投資利基和誘因。Bolduc表示魁北克省優勢產業包含，航太、國防、AI人工智慧及建築產業，不僅是加拿大經濟發展的重要引擎，亦在全球供應鏈中扮演關鍵角色。

此外，活動現場魁北克企業針對AI機械手臂、金融投資環境、3D立體拼圖、優質天然精油及專業級特殊防護箱等多元產業做分場簡報及展示，現場打造了會員廠商與魁北克企業零距離媒合交易機會。

IEAT可說是台灣唯一與加拿大關係最友好且最緊密的工商組織！近年來，透過簽署合作備忘錄、組團互訪及舉辦貿易媒合推廣活動，積極布局加拿大市場，成功促進雙邊企業交流，協助會員企業充分掌握北美市場經貿脈動並有效開拓出無數的成功合作商機。

展望未來，IEAT表示將持續深耕加拿大，並期許合作範疇可超越現有產業範圍，再為雙邊貿易交流注入新動能，實現互惠共贏的長遠目標，創造無限商機。

關鍵字： IEAT魁北克投資局MOU電動車人工智慧航太

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