DeepSeek迎曙光！中國ETF今年來前十強全賺

▲DeepSeek刺激中國AI產業。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

美國加徵中國關稅落地，陸股不確定性風險逐步釋放，市場轉而期待中國推出積極的宏觀政策，中國國家主席習近平近日高調見馬雲等中國科技圈大人物，以科技帶動未來經濟成長基調底定，增添陸股多頭信心，另一方面，DeepSeek橫空出世，展示中國在AI產業鏈的競爭力，更成為陸股中長線漲升行情的新曙光，今年來績效前十強之中國ETF全面正報酬，其中績效前二強，包括台新MSCI中國ETF（00703）、中信中國50（00752）報酬率更達兩位數百分比。

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自deep seek問世後，全球AI的焦點從歐美AI巨擘Meta、 Google和Microsoft等公司，重新聚焦回到中國相關公司，如騰訊、阿里巴巴及比亞迪等公司。騰訊今年以來上漲18.23%、阿里巴巴上漲45.40%及比亞迪上漲33.23%，上述三檔港股掛牌的中國科技股公司，均為台新MSCI中國ETF（00703）的前10大成分股，合計占比將近30%。

近期，Apple傳出將與阿里巴巴合作替中國的iPhone開發AI功能，比亞迪也宣布將與Deep seek合作開發自動駕駛技術，可以看到中國AI科技產業已獲得實質上的業績支持，而不是只有宣示意義。

展望陸股後市，台新MSCI中國ETF（00703）研究團隊表示，根據高盛最新報告，預計人工智慧的廣泛應用，將會使得中國企業的每股盈利在未來10年每年提高2.5%，將MSCI中國指數的未來12個月的目標價，提升至85點，預計上漲空間為16%。投資人可挑選追踪MSCI中國指數之中國ETF，該指數成份股包括香港國企股、美股掛牌中企(ADR)和具滬港通或深港通資格的A股，適合投資人建立長期核心配置，藉此完整參與中國市場的成長與變化。

