鴻海水資源綠色管理獲好評　AWS授予富士康鄭州園區白金級認證

▲鴻海子公司富士康鄭州廠。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

全球最大科技製造與服務商鴻海團（2317）永續推動獲好評，子公司富士康中國大陸鄭州園區，於日前順利完成可持續水管理認證（Alliance for Water Stewardship, AWS）初次審核，成功取得最高等級的白金級認證，創下集團內首座白金級認證園區的紀錄，同時也是全中國大陸第一家以團體形式取得該認證的企業。

自 2023 年 6 月起，集團中央環保團隊聯手鄭州綜保區與加工區兩大園區，組成「富士康鄭州科技園」團體，結合裕展科技（河南）有限公司、富聯精密電子（鄭州）有限公司以及鴻富錦精密電子（鄭州）有限公司三家法人子公司，共同投入 AWS 國際可持續水管理認證的工作，最終經過一年半的努力，於2024年12月下旬正式取得認證。

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AWS由國際水管理聯盟推動，目標是結合各方利益相關者，在場址與流域層面採取行動，以達成社會公平、環境永續及經濟效益兼顧的水資源管理。AWS 認證有嚴謹且全面的五大步驟，分別為收集與分析、承諾與計畫、執行、評估，以及溝通與公開，旨在幫助企業實現優良的水管理制度、穩定的水資源平衡、優質的水質與區域保護，以及提供安全的水資源與個人衛生管理（WASH）。

鴻海鄭州園區嚴格按照AWS標準，全面推動水資源的高效管理與保護，取得卓越成效。除了完成詳細的流域報告，建立起完善的團體認證內控系統與科學的水資源管理策略。同時，透過 AWS 認證培訓，提升員工對水管理的認知與執行能力，協助三家公司建立獨立的內控管理體系，制度化確保水資源管理的規範與標準化。園區還積極搭建利益相關者的溝通平台，廣泛蒐集建議，確保水管理決策的科學性與包容性。

鄭州園區在水質與水平衡方面，不僅已確保廢水穩定達標排放，還推行了 COD 與氨氮減排計畫，使排放水質遠優於法規標準。此外，鄭州園區內，也推動多項節水與循環水利用計畫，例如航空港區的尿激酶專案及噴砂後清洗水回收專案，有效減少水資源浪費並提升重複利用率。同時，園區定期監測周邊河流水質，發起淨灘活動，攜手其他廠區共同維護當地的水生態環境。此前，蘭考廠區已取得 AWS 黃金級認證，本次鄭州園區榮獲 AWS 白金級認證，不僅為鴻海的環保推動創下重要里程碑，也將成為集團其他園區標杆，為永續發展盡一份心力。