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「無人機股票」衝至970元　董座預告3月將1拆20

世紀董事長張祐銘19日表示，股票面額1拆20預定3月底完成。（圖／李蕙璇攝）

▲世紀董事長張祐銘19日表示，股票面額1拆20預定3月底完成。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

主攻「吃的外泌體」保健品、切入無人機並併購華瀚保經有意進軍網路保險界世紀（5314），今年初股價翻倍一度高漲到970元，將在今（2025）年3月底完成股票面額一拆20，董事長張祐銘19日表示，藉此增加股票流通性，且將繼續透過併購方式增加保經團隊業務員部隊，搭配旗下的直播主、電商平台等布局數位金融市場轉型升級。

世紀19日收盤股價為814元，上漲了1.00元，漲幅達0.12％。

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世紀2025年1月23日公告已完成每股面額由10元變更登記為0.5元資本變更登記，即將股票面額1拆20，流通在外股數從14,700,000股增加為294,000,000股；每股淨值從21.71元減為1.09元。張祐銘表示，董事會建議分拆主要考量公司目前股本較小，流動性不足，現已獲主管機關核定程序通過，預計3月下旬股票停止過戶，3月底完成。

張祐銘領軍的上曜集團本業以營建為主，旗下共有上曜（1316）、永捷（4714）、信立（4303）、斐成（3313）、世紀（5314），今天則以世紀董事長身分公布2025年展望，「我和弟弟都是電腦工程師出身，對AI、程式等科技不陌生並將有所擴展應用場景。」張祐銘提到在15年前即是第一位在網路上賣屋的建商。

近期張祐銘剛併購華瀚保經（已掌握過半董事席次並提升持股比例），正式進軍保險界，「目前華瀚保險經紀人約500人，準備再買兩三家保經公司，擴大保經人員到3千人，且網路保險的門檻不像過去那麼大，讓我躍躍欲試，可藉此整合世紀AI長項以擴大數位金融版圖。」

世紀2024年全年營收達6.44億元、年增659.47％，其五大事業體營收比重分別為保健食品銷售37.11％、智能機器事業0.16％（無人機）、建材與工程收入 19.62％、餐飲收入6.33％、服飾與廣告收入36.78％。

其中，保健食品的業績比重明顯自年初的11％進一步拉高，主要係旗下「朝和生醫」已成為推動保健食品業務發展的核心引擎，目前旗下已有多款針對消費者不同訴求的保健食品，且世紀民生隨著不斷強化品牌市場滲透率，透過直播平台和電視頻道、電視廣告和會員通路的積極布局，成功拓展電商、實體零售與數位銷售模式。

張祐銘並就切入無人機領域進一步說明，有信心切入美國市場成為第二大自產自銷公司，「我們現在持續有1千、2千、3千的小批量訂單，由於從主機板、GPS等都是由世紀自行研發設計，並在台灣生產的純MIT，為多旋機種非控關鍵零組件，共有四款，可切入家用娛樂機，軍用機，可以載重21公斤、飛行40分鐘。」

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