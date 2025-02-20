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先探／橫盤格局也有好投資

圖／先探投資週刊 提供

俄烏逐漸邁向停戰，歐股表現最為強勁，多國已創下新高，美股也屬高姿態，台股雖因川普對台積電意見很多而承壓，不過個股依舊具有表現空間。

文／黃俊超

元宵節過完，農曆年相關慶典也正式結束，龍年開紅盤第一天，加權指數宣洩累積跌幅，而元宵節過後，也完全回補缺口，均線全數獲得扭轉向上，形成多頭排列，短期技術指標也轉佳，若成交量能放大，將有利於短多延續攻勢，看似一切已是船過水無痕，然而美國總統川普依舊是短線最大變數，企圖讓美國再次偉大，強化半導體尤其晶圓代工，政策明顯針對台積電，且不僅止於關稅，更想藉此扶植Intel。

中小型股各擅勝場

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美國三大指數中以S&P 500指數領先創高最為強勢，道瓊與Nasdaq則穩於高檔，蓄勢待發等待再次創高時機，值得留意的是Nasdaq 100也已創高，與加權指數具高度關聯度的費城半導體指數，雖仍處於區間整理格局之中，不過近日已站上糾結的均線之上，若出現關鍵長紅Ｋ棒，在技術面上就有突破的機會。近期歐洲股市表現相當強勁，領頭的德國股市頻創新高，包含英國、瑞士、荷蘭、挪威等也都創新高，就連原先弱勢的法國股市，也已逼近高點。

雖然台積電受到川普政策未來仍有不確定因素，然股價仍持穩於六○日均線之上，聯發科則是少數年後股價創下歷史新高的權值股，另一檔指標性個股則是突破七○○元大關創高的華碩，日月光投控也創下半年多來新高，鴻海、廣達等ＡＩ伺服器代工廠，股價也皆自相對低點彈升。

電子權值股回穩，給予中小型股較為寬廣的表現空間，次產業擁題材、業績等各自表述，帶動原先相對弱勢的櫃檯指數，於農曆年過後領先加權指數創下今年高點，來到一二○日與二四○日均線附近，成交量能也漸趨加溫，不僅站回短期均線之上，且將六○日均線扭轉為上彎，有效突破下降壓力線。現階段除了各公司召開董事會承認去年年報外，籌碼面上也可能會因融券強制回補而出現軋空題材。

飛捷、研揚強攻邊緣ＡＩ

美國推動Stargate計畫，將與軟銀、OpenAI、Oracle等企業合作，致力發展ＡＩ基礎建設，計畫未來四年投入五○○○億美元，法國總統馬克宏跟進，將投入一○九○億歐元打造法國版「星際之門」，而中國在DeepSeek席捲全球後，國家主席習近平出席一場被譽為史上規格最高的民間座談會，與會者除了華為執行長任正非、比亞迪董事長王傳福、小米創辦人雷軍、DeepSeek創辦人梁文鋒之外，還包含了馬雲與馬化騰，顯示中國官方勢必將重點放在強化ＡＩ技術演進與延伸。

ＡＩ從硬體建置延伸到軟體、系統整合，也將加速邊緣ＡＩ、機器人等應用發展，工業電腦產業有望進入黃金年代。飛捷農曆年過後漲幅將近八成，為工業電腦中最強勢個股，新漢同一時間漲幅也達七成，元月營收創歷史新高的茂訊，漲幅也有四成，宸曜股價創下新高二六八元，研華二月五日漲停板的長紅Ｋ棒，具有指標性意義。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2340期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

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