私大畢業找工作狂碰壁　待業2年「決定念碩士」！她曝驚人差異

▲原PO取得碩士學位，獲得很多面試邀約。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者施怡妏／綜合報導

大學畢業後該繼續念研究所，還是直接出社會找工作？有些人選擇繼續念碩博士，希望起薪可以更優，一名私立大學畢業的女網友表示，畢業後找工作四處碰壁，待業期長達一年多，最後決定借錢去讀國立大學研究所，順利取得碩士學位後，面試邀約突然變多，驚呼「四大學歷真的很好用」。

女網友在Dcard發文，畢業後待業1至2年，每天都在投履歷，但幾乎都沒有回音。儘管她多次修改履歷並添加了大量作品集，但仍然無法獲得理想的工作機會。她提到，開放履歷後僅收到一些餐飲、直銷保險行業的邀約，這讓她非常困擾。

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最終，她決定借錢攻讀國立四大的碩士學位。畢業前重新開放履歷，並且自傳和工作經歷幾乎空白，卻意外地收到了多家公司面試的邀約，讓她很意外，「以前不信，但拿到碩士真的邀約機會好多，起薪也很高，徵才真的只先看學歷。」

貼文曝光，網友卻有不同看法，「能力才重要，學歷跟能力不一定成正比」、「畢業到現在收到的面試邀約才3家，沒工作經驗真的好傷」、「讀到碩士沒用欸，最低薪資工作也沒上，現在工作很好但根本沒看學歷」、「但也要夠年輕還有科系正確」、「不是有人博士只能找到3萬多工作嗎？」「年紀決定一切，學歷只是輔助；年紀一到40，打來面試的電話，五根手指頭以內，過來人的血淚」、「學校真的讓我得到很多面試機會，無論是內外都是，但是會不會錄取是看自己實力」。

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