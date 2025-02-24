生技、美髮跨界合作！向榮宣布攜手曼都　進軍外泌體養髮護髮領域

▲右為向榮生技董事長蔡意文，左為曼都集團董事長賴淑芬。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

向榮生技-創（6794）與國際知名美髮連鎖店曼都國際攜手進軍外泌體養髮護髮領域，透過向榮生技再生醫學幹細胞衍生相關外泌體產品與曼都髮型連鎖通路強強結合，體現再生醫學於養護髮產業的推進及雙贏的合作案例。

向榮生技專精在幹細胞與老年及退化性疾病的新藥研發，公司目前的退化性關節炎正於各合作醫學中心進行第三期臨床收案中；而另一進度領先全球以幹細胞治療慢性腎臟病的臨床案也已完成第1/2期結案，將積極推動後續臨床試驗。

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近期備受矚目的外泌體即源自幹細胞，向榮生技擁有不同來源之幹細胞，其中人類來源之幹細胞庫更是全台唯一經美國FDA核准作為主檔案（Master File）登錄者，驗證向榮生技對不同來源外泌體上游製程的高規格與安全性要求，向榮生技更以主產品概念，以專利製程生產高濃度外泌體幹細胞分泌物，本製程之產品亦同時獲得美國FDA的MF登錄、國際INCI及日本化妝品原物料登記等資質，更驚豔的是本項製程於2024年獲得衛福部「國家藥物科技研究發展獎」製造技術類銅獎肯定，為同業唯一幹細胞分泌物外泌體製程技術獲獎者。

曼都集團於1966年成立第一家店面，至今已擁有5百餘家分店，為國內最大且顧客黏著度最高的美髮通路，旗下有美髮事業、髮品事業、醫美事業及食品事業等，台灣家喻戶曉的國民冰淇淋小美冰淇淋，即為曼都集團的事業體之一，曼都集團從個人到事業體獲獎無數，堪稱是「美的事業」跨領域成功經營典範。

國際研究表示外泌體的雙層磷脂質結構攜帶了幹細胞的多種訊號因子，外泌體於毛髮生長初期，可透過 Wnt/β-連環蛋白活化喚醒毛囊細胞，促進細胞增殖、分化和整體毛囊健康。向榮生技以科學的角度經過毛囊細胞增生實驗、毛囊細胞抗老化實驗以及組織切片驗證毛囊細胞與周邊真皮細胞增生，證實向榮生技高濃度幹細胞分泌物外泌體在養育修護毛髮的功效。以曼都集團優異的通路管理實力與廣大客戶群，加上向榮生技產品紮實的驗證能力與品質系統，相信必能創造出雙方結合美髮事業與再生醫學的完美成功案例。