「新新併」待金管會點頭　新光金董座：未見員工離職潮

▲新光金董事長魏寶生。（圖／記者黃克翔攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台新金（2887）、新光金（2881）仍在進行合併作業，新光金董事長魏寶生於今（25）日於新壽穩萬利ESG投資型保單上市記者會受訪時表示，期盼「新新併」進度愈快愈好，在進度上必須尊重金管會程序，儘管員工安置計畫還未達成協議，年後也沒有出現員工離職潮！

「新新併」在2025年農曆年前獲得公平會通過，金管會審核則是最後一關，對於勞資協商、合併進度，魏寶生不願多談，只強調現在唯一能做的就是積極「練兵」，增加同仁對專業度，不管到哪都可以受用，這樣未來「嫁到別人家了也不用怕」。

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談到新光金2024年單月營運「時好時壞」，2025年展望如何？魏寶生說，已經導入外匯準備金新制，避險成本會鎖定在一定比例，對2025年獲利展望有信心。

新壽於2024年推出業界首檔連結綠色債券的境外結構商品，銷售表現佳，2025年趁勝追擊，新壽穩萬利外幣投資連結型年金保險「穩萬利第2期」，為壽險業界首檔連結社會債券的境外結構型商品，選擇連結ESG基金也是業界首創，透過債券8年滿期保本，如連結ESG基金表現達標還有額外機會報酬，讓ESG投資元素再進化。

「穩萬利第2期」，募集期間2月19日到3月25日，投資標的為法國巴黎銀行發行的8年期社會債券連結M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金（美元）選擇權。法國巴黎銀行發行的社會債券所募集資金將用於融資合資格的社會資產，包括就業權、社會經濟進步及賦權、可負擔之住宅、受教權、獲得人文及社會關懷之權利等，為社會帶來正向影響。