世界先進估首季出貨有望季增一成　連4年配現金股利4.5元

▲世界先進董事長方略。（圖／記者高兆麟攝）
記者高兆麟／綜合報導
晶圓代工大廠世界先進（5347）今（25）日舉行法說會，並公佈2024年第四季營運報告。世界先進公司第四季合併營收約為115.53億元，歸屬於母公司業主淨利約為18.47億元，每股稅後盈餘約為1.03元。
世界先進表示，與上一季營收118.04億元相較，世界先進去年第四季營收約減少2.1 %；歸屬於母公司業主淨利約為18.47億元，上一季為21.29億元。
世界先進指出，由於季節性需求減緩與供應鏈年底進行庫存調整，第四季晶圓出貨量較上季減少約10%，產品平均銷售單價季增約4%，毛利率微幅下滑0.3個百分點至28.7%。整體而言，第四季營運表現符合民國113年11月5日公司提供的業績展望。
世界先進財務長黃惠蘭表示，在經歷年底庫存調整之後，部分客戶晶圓需求在本季提升。此外，中國刺激消費方案持續並擴大適用範圍，以及供應鏈為因應關稅不確定性而提前拉貨，我們預期第一季晶圓出貨量將季增約 8%至 10%之間；產品平均銷售單價將季減約 4%至 6%之間；毛利率將約介於 29%至 31%之間。另外，經與客戶協商，公司預計將於晶圓收入外，額外認列約佔營業收入 2%之長期合約收入。
世界先進董事會也決議，擬配發每股現金股利4.5元，連續四年都配發4.5元。
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