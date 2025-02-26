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114年第一次航海人員測驗　2月26日起開放下載測驗通知書

▲考場1樓會設置座位表供考生查詢。（圖／航港局提供）

▲考場1樓會設置座位表供考生查詢。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

交通部航港局訂於3月8日至9日舉辦114年第一次航海人員測驗，於華夏科技大學（新北市）及正修科技大學（高雄市）兩試區舉行，自即（26）日起於交通部航港局航港單一窗口服務平台MTNet（網址為https://web02.mtnet.gov.tw/）航海人員測驗管理系統開放下載測驗通知書，參測人員可以A4空白紙張自行列印。

為使參測過程順遂，航港局提醒參測人員下載測驗通知書後，務必先行檢視相關測驗資訊（如參測日期、考場位置、試場及座位號碼等）。如參測資格為暫准報名者，需盡速將畢業（學位）證書及學分證明相關文件掃描至「航海人員測驗信箱」(exam@motcmpb.gov.tw)，以利提前完成驗證；最遲務須當日第1節應試前將相關文件正本至試務辦公室辦理資格驗證。

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此外，測驗當天請勿攜帶具通訊、感應、拍攝、記錄功能之裝置或設備入場（如智慧手環、手錶、眼鏡及佛珠等），如遇有疑義，需配合監場人員確認及檢查，此外，本測驗僅可使用考選部公告之國家考試電子計算機之機型，請至考選部國家考試電子計算器措施網站查詢 https://wwwc.moex.gov.tw/main/content/SubMenu.aspx?menu_id=162。

本次測驗報名人數905人（台北考區471人，高雄考區434人），建議考生寬估交通時間並多加利用大眾運輸工具，準備充足發揮實力，交通部航港局表示預祝所有參測考生金榜題名，揚帆啟航。

關鍵字： 航海人員測驗2月26日起下載測驗通知書

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