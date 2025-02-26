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先探／特斯拉vs輝達vs宇樹　誰才是機器人霸主？

（圖／先探投資週刊 提供）

美、中兩強的機器人東西軍陣仗擺開來，可以說實力都很強，這個產業將迎來連續三年，產值年年倍增的大行情，投資相關供應鏈當然是收穫滿滿！

文／吳旻蓁

近兩年來，ＡＩ題材成為台股投資主軸，相關概念股從一開始的上游ＡＩ晶片與伺服器，逐漸擴散到邊緣端應用如AI PC、工業電腦、自動化與機器人等領域。其中，人類夢想已久的人形機器人，就被視為有望成為ＡＩ下一個最具爆發潛力的殺手級應用；根據研究機構TrendForce預估，二七年全球人形機器人產值可望超越二○億美元，而二四至二七年間的年複合成長率將達一五四％。

大廠紛紛搶進機器人賽道

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鑑於龐大應用商機，吸引美、中、日、歐等各大科技巨頭和新創公司紛紛投入，積極搶進賽道，包括輝達Project GR00T、特斯拉Optimus外，Meta、OpenAI、微軟、亞馬遜等亦加速投資。此外，美國波士頓動力（Boston Dynamics）、日本本田（Honda）、英國Engineered Art等也長期布局人形機器人，同時，中國勢力更是不容小覷。由此可見，各方勢力都想在這波自動化革命中搶得先機，然究竟誰能成為贏家，也是目前全球相當關注的焦點。

現階段來看，輝達與特斯拉可以說是人形機器人領域中的領跑者，兩大巨頭在二四年多次提及看旺ＡＩ機器人後市。像是輝達執行長黃仁勳就高喊「ＡＩ本質上就是機器人」，並看好汽車、無人機及人形機器人這三種機器人有望實現大規模生產；而特斯拉執行長馬斯克亦表示，特斯拉真正重心是ＡＩ機器人及被歸類在ＡＩ機器人的自駕車。

輝達去年底發表了手掌尺寸的新電腦「Jetson Orin Nano Super」，是運用在ＡＩ機器人的生成式新平台電腦，這款為機器人開發的電腦每秒七○兆次運算的算能，功耗只有二五瓦，為目前市場上效能與能耗比最佳的邊緣運算設備之一。該裝置能運行Nvidia生態系統內的核心技術，包括CUDA、cuDNN和TensorRT，並支持大型語言模型（ＬＬＭ），使開發者能輕鬆部署生成式ＡＩ應用和先進的機器人系統。

此外，Jetson Orin Nano Super單價降至僅二四九美元，在降低ＡＩ硬體門檻之餘，還促進生成式ＡＩ與機器人技術在更廣泛場景中的應用。而根據市場傳言，輝達也將於今年上半年發表下一代用於人形機器人的精巧電腦「Jetson Thor」，目標是在即將來臨的機器人爆發潮中取得領先地位。預期隨著機器人大腦建置成本大降後，機器人發展將進入新里程碑；輝達有望憑藉其強大的計算能力以及開放的生態系統優勢，持續占據領導地位。

輝達、特斯拉各擁優勢

馬斯克旗下ＡＩ公司xAI日前發表「地表最強ＡＩ」Grok 3。Grok 3不僅在數學推理、科學理解與程式編碼等多項測試中表現優異，超越現有ＡＩ模型，還在即時推理與創造力應用上帶來突破性的體驗，為使用者提供更智慧、直覺的互動方式。在多個測試中，Grok 3打敗了OpenAI的GPT-4o、Anthropic的Claude-3.5、DeepSeek V3和Google的Gemini 2.0 Pro等，在ＡＩ排行榜上登上第一寶座。預期未來隨著系統持續優化，完整版本的Grok 3將更具競爭力，且屆時Grok 3的成果應用在特斯拉旗下電動車及機器人後，爆發力表現將更值得期待。

而除了輝達與特斯拉外，Meta的來勢洶洶亦引起關注。Meta近期在旗下Reality Labs部門成立了一個專門研發人形機器人的新團隊，目標是開發能執行各種實體任務的ＡＩ機器人，並充分運用自家大型語言模型Llama的技術優勢。根據內部備忘錄，Meta這支新成立的機器人團隊初期的發展重心放在家用機器人，目標是打造能幫助人們處理日常雜務的ＡＩ人形機器人。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2341期精彩當期內文轉載》
（圖／先探投資週刊 提供）

關鍵字： 先探投資週刊AI機器人

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