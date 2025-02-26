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「新新併」最後一哩路　勞動部促勞資3方簽署員工安置計劃

▲台新金控、新光銀行及新光銀行工會勞資達成共識，並由勞動部見證。（圖／勞動部提供）

▲台新金控、新光銀行及新光銀行工會勞資達成共識，並由勞動部見證。（圖／勞動部提供）

記者廖婕妤／台北報導

台新金（2887）、新光金（2881）仍在進行合併作業，為促使新新併及新光銀行工會3方就新光銀行員工安置計劃內容達成共識，保障併購員工權益，勞動部25日邀集勞資3方召開協商會議，均釋出最大善意，歷經5小時協商，最終達成共識；勞動部長洪申翰並親赴現場見證勞資協商代表簽訂員工安置計畫，表達肯定勞資之間努力合作及協商成果。

勞動部說明，該部向來重視金融機構併購中的勞資協商及員工權益保障，長期以來均與金融監督管理委員會充分合作，要求金融機構合併時應妥善與工會協商員工安置計劃，保障員工於合併後權益，也會透過各種方式協助勞資雙方透過公平對等協商，以達成共識。

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洪申翰於昨日見證簽署協議時，除表達對於勞資3方基於對提供員工最大的照顧所進行協商、溝通努力的感謝外，亦期許台新銀行與新光銀行未來完成合併後，務必讓新光銀行留用的員工繼續安心工作，並與工會建立良好溝通互動模式，共同為台新銀行創造更好的前景。

最後，勞動部呼籲，如果未來金融機構在規劃合併時，均應遵循與工會協商併購員工安置計劃的作法，該部亦將與金管會盡力協助勞資雙方透過勞資合作共同保障勞工權益。

關鍵字： 金融台新金新光金員工權益勞動部

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