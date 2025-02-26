2萬股民當心！軟板廠同泰打入全額交割　3／3生效

▲證交所。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

證交所表示，擁有逾2萬股民的老牌軟板廠同泰（3321）最近期財務報告顯示淨值已低於財務報告所列示股本之二分之一，也就是每股淨值不到5元，核有證交所營業細則第 49 條第 1 項第 1 款規定之3月3日起，其上市有價證券列為變更全額交割股。

受到市場殺價競爭影響，同泰電子目前連續 9 年的營運虧損，在累計虧損達4.4億元壓力之下，本周才由董事會決議減資45.33%彌補虧損以改善財務結構，將提5月22日召開的股東會決議。

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所謂全額交割股係指，上市櫃公司因財務發生危機以致產生退票情形，或是未在規定時間內公告每一季的財務報表等因素，將會依規定被列為「全額交割股」。

投資人交易全額交割股，證券商必需要先收到買賣股票的價款或股票，才能進行交易，買進時需先繳交全額股款，經紀商才會接受委託，代為買進；賣出時也要先繳交股票，經紀商才會接受委託代為賣出，且不接受信用交易。

同泰是ABF載版大廠欣興（3037）轉投資企業，兩家公司近期股價皆不理想，同泰今（26）日以每股14.1元作收，跌幅5.69%；欣興雖獲外資看好發展實力，仍以每股125.5元、下跌3.09%作收。

