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記憶體市場回溫　南亞科總座看好DRAM下半年更好

▲▼南亞科總經理李培瑛。（圖／記者高兆麟攝）

▲南亞科總經理李培瑛。（資料照／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

記憶體廠南亞科（2408）總經理李培瑛今日受訪表示，對於記憶體市場的看法更為樂觀，他指出，如果沒有中國大廠的產能，市況早已回復，因此他認為在政府激勵、三大廠調整產能及AI需求帶動下，DRAM市場下半年有機會更好。

針對中國記憶體廠影響市況，李培瑛指出，如果沒有中國的產能開出，DRAM市況早已回復，國際大廠準備減產，也是因為中國廠商影響。

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不過他也表示，南亞科將投入高階DDR5高密度模組市場，並強化低功率及中低容量產品銷售，同時擴展客製化業務，他也強調，南亞科其實投入AI邊緣運算記憶體已經有一段時間了，也和下游的封測廠福懋科共同建置3D IC多晶片堆疊能力，南亞科也投資普丁科技，共同開發高附加價值解決方案，也和策略夥伴開發客製化產品，預計2026年就會推出新產品。

李培瑛也說，因應部分產能轉進1B製程技術、新廠營建及研發和一般性資本支出等，南亞科董事會通過資本支出預算以不超過新台幣196億元為上限，另外，預計2025年1B製程產出位元將占總產出位元比重超過30%，新改版16GB DDR5 6400目標2025年上半年推出。

關鍵字： 南亞科

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