台灣半導體地位無法撼動　郭智輝重申「台積電赴美投資要經核准」

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

經濟部今（27）日舉行媒體春酒，大家都很關心台積電（2330）遭美國施壓一事，經濟部長郭智輝強調，台灣的半導體產業沒有人能撼動，且台積電要到任何地方投資，都一定必須經過投審會核准，一定會保住關鍵技術，政府的施政態度跟措施都沒有改變。

郭智輝表示，台灣IC設計全球第二，晶圓代工跟封測是世界第一，製造優勢都在台灣，「我在半導體業界45年，台灣半導體產業沒有任何人能憾動」，政府也全力支持護國神山，台積電（2330）若要到海外做新的投資，一定要透過政府許可才能出去，政府的態度跟措施都沒有改變，所有對外投資都要投審會，一定會保住關鍵技術。

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郭智輝指出，今年將積極琣養AI產業人才，運用機器人+GenAI技術替代部分工作項目，引進海外人才提供AI專業訓練，滿足國內及全球產業衍生AI人力需求，每年培養2.5萬名AI國際人才，招攬菲律賓、印度等國際人才，每月給予相關補助，國內學生的學雜費也會由政府補助。

郭智輝也提到，台灣去年人均GDP為3.39萬美元，經濟部持續幫助國內企業提升競爭力，讓國人GDP能達到4萬美元，會持續努力；今年有4大政策目標，包括強化台灣優勢產業來做國際連結，希望推動全球半導體民主供應鏈倡議；延伸產業實力，擴大內需商機，持續拓展境內關外、境外關內政策；將百工百業導入AI，培訓20萬AI人才；推動深度節能，扶植ESCO來降低企業成本。

在境外關內部分，希望供應鏈以大帶小，建立產業園區，今年會聚焦美國、日本、中東歐、東南亞等重要信賴貿易夥伴，考慮過以後菲律賓是可以期待的地方，正在做最後階段評估，確定後會跟大家報告；也希望把帶領台灣的廠商走向世界，比如海外食品加工中心，集中製造降低成本，並擴散到通路；專業代工集中生產，共同擴展國際市場，

境內關外部分，持續擴大內需市場，吸引外國消費者來台，加強洽邀日本、韓國、菲律賓、越南等鄰近國家來台觀展採購及消費，希望高階客群來台消費，半導體、電腦等9大展覽提供導購服務，以及建立虛擬交易平台。