工具機展50年三館最盛大展出　AI領航邁向智慧製造新時代

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會與機械公會共同主辦的台北國際工具機展(TIMTOS)歷經50年，今(3)日起第30屆展出一連6天於南港展覽館1、2館及台北世貿1館做最盛大展出，總統賴清德在致詞時指出，業界正面臨地緣政治與匯率等挑展，但越冷越開花，大企業成功因應數位化及及淨零挑戰沒問題，中小型與微型企業經濟部已編列116億協助數位與綠色轉型。

▲總統賴清德(左二)、外貿協會董事長黃志芳(右二)、經濟部部長郭智輝(右一)、機械公會理事長莊大立(左一)在工具機展開幕典禮上合影。（圖／記者張佩芬攝）

外貿協會董事長黃志芳感謝總統帶領帶領業界持續整合創新，智造未來；AI與智慧製造正驅動台灣機械產業轉型，推動產業進步的不只是技術，而是新世代AI人才，在地緣政治局勢變化下，供應鏈重組加速，台灣憑藉技術實力將一躍成為全球製造關鍵角色，台灣機械產業應善用AI優勢，帶領全球工具機產業邁向智慧製造新時代，要創新合作，創造智慧未來。

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機械公會莊大立理事長則感謝外貿協會把外商與國外買主吸引進來，公會配合政府政策，協助產業導入AI應用與淨零轉型，而隨著國際淨零碳排議題興起，公會順應趨勢成立「機械業淨零永續推動委員會」共聚集40餘位產、官、學、研代表，一同邁向綠色製造新里程碑。

▲工具機展開幕典禮貴賓大合照。（圖／記者張佩芬攝）

經濟部長郭智輝則指出，台灣擁有全球密度最高的產業聚落，業界面臨雙軸轉型，川普的關稅政策是挑戰也有機會，經濟部提供20億元出口貸款方案，推動「境外關內」、「境內關外」等產業發展新思維，要把台灣製造業推出去，讓世界走進來。

TIMTOS本年總計吸引超過1,000家廠商，使用6,100個攤位，該展以「Integrate to Innovate」(整合創新，智造未來)為展出主軸，聚焦AI與機器人、智慧製造及節能永續，引領全球工具機業者開創半導體、電動車、醫療、航太與綠能等五大應用領域商機，為全球最具指標性的智慧製造暨工具機專業展。

為擴大邀請國外買主來台，外貿協會動員海外62個駐點強力洽邀買主來臺觀展，共計吸引來自87個國家、超過3,000位國際買主預先登記觀展，包括來自日本、墨西哥、巴西、越南、馬來西亞、菲律賓和印度的參觀團，以及歐洲擠壓鋁切割與加工領域的領導品F.O.M.INDUSTRIE SRL、擁有百年歷史的全球頂尖德國製造商EMUGE-Werk Richard Glimpel GmbH & Co. KG，以及加拿大製造與機械加工產業的龍頭Thomas Skinner & Son Limited，預計本屆展覽將吸引超過5萬名國內外業者參觀。

本屆國內外指標大廠精銳盡出，包括友嘉集團、東台集團、台中精機、上銀集團、永進機械、慶鴻機電、油機，及控制器國際大廠德國西門子、海德漢、日本發那科、三菱，新進參展的德國齒輪加工機製造商LIEBHERR、義大利鍛造機廠商MECOLPRESS等，瑞士、德國、美國等工具機大國也籌組國家館參展，顯見TIMTOS已成為全球最重要的產品與技術展示平台。

▲總統賴清德(中)參訪美國館。（圖／記者張佩芬攝）

今年開幕典禮現場邀請到總統賴清德、經濟部部長郭智輝、美國在台協會處長谷立言、德國在台協會處長許佑格、瑞士商務辦事處處長陶方婭等貴賓蒞臨，與主辦單位外貿協會董事長黃志芳及機械公會理事長莊大立一同為TIMTOS揭幕。

今年適逢TIMTOS第30屆，本屆展覽也舉辦一系列活動包括「TIMTOS Keynote & forum」、「ESG Action!」永續系列活動、「企業碳健檢 Dr. Net Zero」、「製造癮Podcast」、綠色產品競賽、主題導覽、30屆慶生會和啤酒節、台北101大樓點燈等精彩活動。

另外，經濟部智慧財產局「台灣專利超級站 TAIWAN PATENT GO」專館，也首度於TIMTOS亮相，嚴選5項得獎專利作品，展期提供免費專利諮詢服務。

TIMTOS將於3月3日至3月8日在南港展覽館1、2館及台北世貿1館展出，線上登錄後免費入場，歡迎踴躍參觀。更多展覽最新訊息及活動詳情，可鎖定官網www.timtos.com.tw