台積電千億美元投資「是自廢武功」　台大副教授：台灣人渾然未覺

▲美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

記者周亭瑋／綜合報導

台積電今（4）日宣布，未來4年要在美國投資1000億美元，包括新建3座晶圓廠、2座先進封裝設施，及一間主要研發中心，消息震撼全球科技業及股市。對此，台大化學系副教授徐丞志認為，此舉不僅自廢武功，還把僅存的幾張王牌給打出去，「而多數台灣人民依然渾然未覺。」

徐丞志今在臉書直言，看到今天清晨川普會面台積電董事長魏哲家後的發言及畫面，他猛然有種好深的既視感，彷彿30年前烏克蘭迫於國際現實的無奈，決定放棄核武的那個瞬間重現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而對於台積電將投資1000億美元在美國建廠，他不以為然表示，「我們不但自廢武功，乖乖交出能保命的九陰真經，接下來可能還要繼續給大哥繳保護費（關稅及美軍軍費）。可怕的是，多數台灣人民依然渾然未覺，沒有意識到我們正一步步將手上僅存的幾張王牌給輕易打出去。」

▲徐丞志感嘆，這是將「保命的九陰真經」乖乖交到別人手裡。（圖／翻攝自臉書／Cheng-Chih Richard Hsu）

對此，網友們紛紛回應，「有意識到，但有什麼我們可以運用的選項改變現狀呢？」「還沒交出工程師的奴性跟肝臟」、「現在唯一有動機摧毀台灣的就是美國了」、「天祐台灣」、「就在商言商而已」、「政府只會繼續打抗中保台的口號，人民也就持續被轉移焦點」。

另外，針對外界質疑「台積電的新投資計畫，是否可能讓台灣失去優勢？」經濟部長郭智輝則表示，不會，相信對海外或是國內投資，每個企業都會審視自己的能耐跟需求，到海外投資關心的是市場、當地國家有無需要資源、對整個世界的布局，這些都是海外擴展重要依據，「台積電本來就在美國有廠，在日本、德國也有，跟關稅是兩件事情，台積電先進科技全球布局非常重要。」

►台積電千億美元投資「比接手英特爾廠好」 她揭2關鍵大讚