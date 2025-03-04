台積電赴美設研發中心！魏哲家曾喊「變美積電門都沒有」遭網狂酸

記者施怡妏／綜合報導

台積電董事長暨總裁魏哲家與美國總統川普於白宮會面時，宣布將在美國加碼投資1000億美元，新建3座晶圓廠、2座先進封裝設施，以及一間主要研發中心。有網友驚呼，連研發中心都要去美國了，想起魏哲家1月時才霸氣喊「台積電變美積電，門都沒有」，遭到網友狂酸「現在真的是連門都沒有了，變美積電」。

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）



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有網友在PTT發文，「台積電現在連研發中心都要去美國？」想說投資1000億美元沒關係，至少關鍵技術還留在台灣，把最先進的製程留在台灣，沒想到居然連研發中心都要去美國了，「只有我覺得台灣這次真的完蛋了嗎？烏克蘭至少還有換到一紙契約，台灣什麼都沒有，有沒有八卦？」

魏哲家1月才霸氣喊，台積電變美積電「門都沒有」，他還強調，台灣依然是最先進製程的優先量產地點，展現了根留台灣的決心。

這番話被網友翻出，「台積電最後真的連門都沒有，直接變美積電」、「門都被拆去美國的意思，你各位誤會了」、「研發中心都去美國了，還玩屁」、「研發中心都送就是連根本拔除」、「真的賣台了，台積整碗不見了」、「台灣最後的籌碼掰掰」、「連研發中心都保不了，笑死」、「可憐台灣產業，唯一拿得出手的也要被整碗端走」。

據了解，台積電此次擴建計畫涵蓋三座全新晶圓廠、兩座先進封裝廠，以及一座大型研發中心。這筆1,000億美元的投資，是在台積電原定擴建計畫的基礎上進一步擴大。此前，台積電已宣布將其美國投資額從原定的400億美元提升至650億美元，並計畫在2030年前於亞利桑那州增設第三座晶圓廠。

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▼台積電董事長暨總裁魏哲家。（圖／路透）

