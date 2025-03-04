「高雄最大夜市」商圈房價修正5~10%　1200萬元內正夯

▲瑞豐商圈有高雄最大的瑞豐夜市設立，商圈具全國知名度，加上各項機能成熟，一直是高雄購屋熱區。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

瑞豐商圈有高雄最大的瑞豐夜市設立，商圈具全國知名度，加上各項機能成熟，一直是高雄購屋熱區，專家表示，去年9月信用管制後，該商圈買氣與去年同期相比，下滑約3成，今年房價陸續微幅修正5~10%，隨讓利空間浮現，成交量逐步回升。

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▲瑞豐商圈位於高雄市左營區，以瑞豐夜市為核心，附近就是漢神巨蛋購物廣場，商業機能非常發達。（圖／台慶不動產高雄華夏南屏加盟店提供）

台慶不動產高雄華夏南屏加盟店東葉坤晃表示，瑞豐商圈位於高雄市左營區，以瑞豐夜市為核心，該夜市位於裕誠路、南屏路，鄰近高雄捷運紅線的巨蛋站，附近就是漢神巨蛋購物廣場，裕誠路、南屏路商家林立，商業機能非常發達。

▲瑞豐商圈區域機能完善、生活便利性高，剛性需求一直都很旺盛。（圖／台慶不動產高雄華夏南屏加盟店提供）

葉坤晃表示，瑞豐商圈因發展早，房市交易以中古屋為主，以總價900~1200萬元、2~3房最受歡迎，其中屋齡約10年大樓，單價落在30~35萬元，屋齡20年左右大樓，單價約25~30萬元之間，滿足首購族或換屋族的需求。

相較前幾年高雄房價暴漲高峰期，房價從實價登錄高點回落，葉坤晃透露，去年9月央行祭出信用管制後，買方信心轉趨謹慎、不願追高價格，去年Q4成交量與前年同期相比，交易量直接下滑3成。

▲台慶不動產高雄華夏南屏加盟店東葉坤晃表示，看屋人潮買氣出籠，商圈依舊熱鬧蓬勃，成交量也跟著上來。（圖／台慶不動產高雄華夏南屏加盟店提供）

該商圈不少物件前幾年房市正熱時，一釋出就被秒殺，隨待售期拉長，近期部分早期入手、持有成本低的屋主願意適度讓利，價格陸續微幅修正5~10%，加上區域機能完善、生活便利性高，剛性需求一直都很旺盛。

除了區域客外，也吸引不少外地買家移入，近期買賣雙方在價格拉鋸中陸續出現共識，帶動成交量回升。葉坤晃表示：「現在看屋人潮買氣出籠，商圈依舊熱鬧蓬勃，成交量也跟著上來，房價略為下修，供需平衡後，未來房市發展應該會更健康。」

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