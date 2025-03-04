台積電加碼對美投資　商總許舒博憂「放緩在台佈局」

▲商總理事長許舒博。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

台積電（2330）有意增加1000億美元（約新台幣3.3兆元）投資於美國先進半導體製造，包含興建3座新晶圓廠、2座先進封裝設施，以及1間主要研發團隊中心；商總理事長許舒博擔憂台積電會放緩對台灣投資佈局，希望台積電要把根留台灣，不要連根拔起。

許舒博表示，川普一再要求台積電到美國去，希望真的能如總統府說的讓台積電「根留台灣」，不希望連根拔起，如果把研發技術全部都移到美國，「台灣還剩下什麼？」

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許舒博指出，台積電對美投資千億美元，會有資金排擠作用，「台積電會不會放緩對台灣投資？這要問台積電，因為台灣也還有好幾個廠，現在增加這筆對美投資，會不會放緩在台灣佈局？還是希望能根留台灣，這是我們比較擔心的，很怕影響產業鏈對台灣未來經濟展望造成傷害。」

另針對今年景氣看法，許舒博直言「不敢去看未來的展望到底有多好」，因為全世界現在目前美國的現象，包含美中貿易、美國跟歐洲之間的對立會更深，對全世界的國際貿易、尤其美國的加關稅，幾乎所有經濟比較發達的區域都被冠上高關稅，整個國際貿易都受到很大壓力，「所以景氣會好到哪裡去我不知道」，全世界包括美國、歐洲、中國這3大市場，本來消費能力可以提升，但國民的消費能力卻是下降的，不管是通膨、經濟，像是中國有房地產的嚴重問題，所以我們不看好今年底前能夠有重大的經貿突破，大概經濟增長會下修。