ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台積電加碼投資美影響台就業？　勞動部提1重點：人才不流失

▲勞動部政務次長李健鴻。（圖／記者廖婕妤攝）

▲勞動部政務次長李健鴻。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

台積電（2330）宣布砸千億美元加碼投資美國，外界擔憂變成美積電、放緩在台投資、對台灣就業市場造成影響，不過，台積電強調，在台灣投資計畫不變，勞動部也說，這也代表台積電未來幾年在台灣的徵才計畫仍會繼續，對本國勞工市場就不會有人才流失問題，詳細產業情況也會密切觀察。

台積電砸千億美元（約新台幣3.3兆元）投資美國先進半導體製造，包含興建3座新晶圓廠、2座先進封裝設施，以及1間主要研發團隊中心，台積電強調，在美投資不影響對台灣和日本投資規劃，且長期毛利率達53％，及持續穩定增加股利這2項都維持不變。

[廣告]請繼續往下閱讀...

勞動部政務次長李健鴻表示，台積電強調，赴美投資不會影響原本在台灣南科地區的投資計畫，這一點非常重要，既然不會影響原本在台投資計畫，代表在台灣未來這幾年逐年展開的徵才計畫會繼續，對本國勞工市場就不會有人才流失問題，繼續徵才就會創造新的就業機會。

李健鴻指出，這樣來看都是比較正面的發展，但到底情況如何要密切觀察，勞動部這陣子常內部討論，並跟經濟部、國發會保持密切聯繫，產業方面訊息他們更清楚，請他們提供即時資訊，才能了解對就業市場變化因應對策。

關鍵字： 台積電勞動部就業投資人才

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#王大陸 又出事！機場接機嫌車太爛　下重手涉殺人未遂移送

推薦閱讀

台股ETF本月配息4檔「掛零」　2家首配也入列

台股ETF本月配息4檔「掛零」　2家首配也入列

台股ETF在三月配息大不同，有維持10%以上年化配息率，但也有縮水甚至不配息！根據公告，本月計有4檔公告「不予分配」，包括兆豐台灣電子成長高息等權重ETF（00943）、凱基優選台灣AI 50 ETF（00952）、FT臺灣永續高息（00961）、台新台灣AI優息動能（00962），其中00952與00962是上市以來首配息，卻繳不出成績單。

2025-03-05 15:26
鄭貞茂偷吃人妻挨告　台新金證實：已辭投信董事長

鄭貞茂偷吃人妻挨告　台新金證實：已辭投信董事長

記者巫彩蓮／台北報導 前金管會副主委、現任台新投信董事長鄭貞茂驚爆偷吃人妻，遭台北地院審理判25萬元，今（5）日台新金法說會總經理林維俊證實，鄭貞茂已經提出辭呈現，未來需要一些時間處理後續，由金控指派投信董事長，而且投信董事會也要調整。 鄭貞茂是國立臺灣大學經濟系畢業、美國威斯康辛大學麥迪遜分校經濟學碩士，曾擔任臺灣經濟研究院助理研究員、花旗（臺灣）銀行首席經濟學家、台灣金融研訓院院長、農業金庫公司總經理、金管會副主委、國發會副主委、陽明海運公司董事長等職務，2024年9月出任台新投信總經理。

2025-03-05 15:18
台積電加碼投資美影響台就業？　勞動部提1重點：人才不流失

台積電加碼投資美影響台就業？　勞動部提1重點：人才不流失

台積電（2330）宣布砸千億美元加碼投資美國，外界擔憂變成美積電、放緩在台投資、對台灣就業市場造成影響，不過，台積電強調，在台灣投資計畫不變，勞動部也說，這也代表台積電未來幾年在台灣的徵才計畫仍會繼續，對本國勞工市場就不會有人才流失問題，詳細產業情況也會密切觀察。

2025-03-05 15:28
快訊／前證交所總座林火燈癌逝　享壽75歲

快訊／前證交所總座林火燈癌逝　享壽75歲

福邦證（6026）今（5）日發布重大訊息，前證交所總經理、現任福邦證董事林火燈癌逝，享壽75歲。

2025-03-05 15:09
家登去年全年EPS 12.32 元　營收獲利雙創新高

家登去年全年EPS 12.32 元　營收獲利雙創新高

半導體設備大廠家登精密（3680）今日公佈2024年營運報告，集團合併營收為新台幣 65.45億元，與前一年同期成長29%；毛利率為 44%，與前一年度略為下降，主因適逢晶圓載具大量出貨年，家登及家碩產品組合皆有所改變所致，再加上集團快速擴張，子公司併入及建置初期產生相應費用，將於營運量能提升後有所改善。

2025-03-05 15:06
台積電赴美投資考量　陸行之估：缺電也是原因之一

台積電赴美投資考量　陸行之估：缺電也是原因之一

在台積電昨日宣布赴美投資3.3兆元後，知名半導體分析師陸行之今日發文表示，他認為台積電之所以擴大赴美，缺電應該也是考量之一。當然被美國政府壓迫、缺人工、缺土地也是其他原因。

2025-03-05 10:50
台積電擴大對美投資！外資按讚「不影響獲利」　喊下跌買進

台積電擴大對美投資！外資按讚「不影響獲利」　喊下跌買進

台積電宣布計劃在美國擴大投資1000億美元，以強化其在亞利桑那州的先進半導體製程產能，此舉獲得外資的正面評價，2家美系外資出具最新報告表示此決定「並不意外」，認為符合其先前的預期，並不會導致獲利進一步下滑，續給予「優於大盤」投資評等，且建議利用近期下跌買進。

2025-03-05 10:57
大同等23年終配2.95元　盤中漲7.6%奪成交王

大同等23年終配2.95元　盤中漲7.6%奪成交王

大同電機（2371）董事會決議每股擬配發現金股利2.95元，是睽違23年後首度發放股利，利多消息也激勵股價上漲，開盤僅7分鐘成交量達1.67萬張，超越台積電奪上市成交王，盤中漲幅逾7.6%至45.1元。

2025-03-05 10:45
台積電千億美元投資　台經院：台灣高CP值、戲份仍重

台積電千億美元投資　台經院：台灣高CP值、戲份仍重

台積電（2330）董事長魏哲家在美國總統川普面前承諾新增千億美元投資案，市場熱議台積電在台投資會遭遇排擠效應，「蓋一半的工廠不蓋了」不過專家認為，台積電赴美案仍埋伏筆，台灣勞工性價比（CP值）高，在全球半導體界戲份仍重，不必過度擔心。

2025-03-05 13:59
華爾街2025年裁員！高盛減幅上看5%　大摩先砍近千人

華爾街2025年裁員！高盛減幅上看5%　大摩先砍近千人

美國華爾街2025年裁員一波波，大型金融業者高盛 (Goldman Sachs) 計劃在今年春季的年度績效評估過程中裁減3%至5%的員工，縮減近2千名人力；擁「大摩」封號的摩根大通（JPMorgan Chase, JPM）已先砍近千人。

2025-03-05 12:04

讀者迴響

熱門新聞

超商買飲料「發票中1000萬」　今天沒領就充公！

台積電千億美元投資！台大副教授嘆「是自廢武功」

從聯詠科技離職績效獎金沒了　公司4點回應

突收裁員通知　竹科工程師焦慮：房貸還有1200萬

新制勞退分紅「爽領近160萬」　50多歲男1招退休金破千萬

快訊／106萬股民嗨翻！00919配0.72元　3／18除息

爸爸解定存　她突收「100萬匯款通知」嚇到噴飯

台積電赴美投資！他一算「剩100億美元在台建廠」

16檔3月除息股債ETF一表看　季配3雄年化分配率挺住10%

即／美股三大指數走低　台積電ADR漲2%

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

雙北凌晨狂下冰雹！民眾見超大顆狂喊超扯

薔薔認愛「極光下擁吻」 男方甜喊：老婆＞＜

當邊荷律被粉絲求婚　反應太可愛了吧～

自豪「七次」激戰1小時　館長陳之漢:我很大R

#台中 和平降下驚人 #冰雹 ！ #中橫便道 車隊進隧道避險

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366