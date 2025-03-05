台積電加碼投資美影響台就業？　勞動部提1重點：人才不流失

▲勞動部政務次長李健鴻。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

台積電（2330）宣布砸千億美元加碼投資美國，外界擔憂變成美積電、放緩在台投資、對台灣就業市場造成影響，不過，台積電強調，在台灣投資計畫不變，勞動部也說，這也代表台積電未來幾年在台灣的徵才計畫仍會繼續，對本國勞工市場就不會有人才流失問題，詳細產業情況也會密切觀察。

台積電砸千億美元（約新台幣3.3兆元）投資美國先進半導體製造，包含興建3座新晶圓廠、2座先進封裝設施，以及1間主要研發團隊中心，台積電強調，在美投資不影響對台灣和日本投資規劃，且長期毛利率達53％，及持續穩定增加股利這2項都維持不變。

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勞動部政務次長李健鴻表示，台積電強調，赴美投資不會影響原本在台灣南科地區的投資計畫，這一點非常重要，既然不會影響原本在台投資計畫，代表在台灣未來這幾年逐年展開的徵才計畫會繼續，對本國勞工市場就不會有人才流失問題，繼續徵才就會創造新的就業機會。

李健鴻指出，這樣來看都是比較正面的發展，但到底情況如何要密切觀察，勞動部這陣子常內部討論，並跟經濟部、國發會保持密切聯繫，產業方面訊息他們更清楚，請他們提供即時資訊，才能了解對就業市場變化因應對策。